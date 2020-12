എസ്‌.വി.പ്രദീപിന്റെ മരണം ഐജിയുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ അന്വേഷിക്കും: ഡിജിപി

തിരുവനന്തപുരം ∙ മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ എസ്‌.വി.പ്രദീപിന്റെ മരണം ഐജിയുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ അന്വേഷിക്കാൻ ഡിജിപി ലോക്‌നാഥ്‌ ബെഹ്‌റ നിർദേശിച്ചു. ക്രമസമാധാന ചുമതലയുള്ള എഡിജിപി അന്വേഷണം വിലയിരുത്തും. ആവശ്യമുന്നയിച്ച്‌ പത്രപ്രവർത്തക യൂണിയൻ ഭാരവാഹികൾ ഡിജിപിയെ നേരിൽക്കണ്ടു നൽകിയ നിവേദനത്തെ തുടർന്നാണ്‌ ഉത്തരവ്‌.



തിങ്കളാഴ്ച വൈകിട്ട് മൂന്നരയോടെയാണു കാരയ്ക്കാമണ്ഡപം ജംക്‌ഷനു സമീപം പ്രദീപ് സഞ്ചരിച്ച സ്കൂട്ടറിൽ ലോറി ഇടിച്ചത്. ലോറി നിർത്താതെ പോയി. റോഡിലേക്കു തെറിച്ചുവീണ പ്രദീപിനെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും രക്ഷിക്കാനായില്ല. ലോറി ഡ്രൈവർ ജോയിയെ ഫോർട്ട് പൊലീസ് ചൊവ്വാഴ്ച കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു.

English Summary: IG will probe the death of SV Pradeep