ഗൂഗിള്‍ പേയല്ല; നേരിട്ട് വനിതാ പൊലീസിന്റെ പോക്കറ്റിലേക്ക്: വൈറലായി കൈക്കൂലി വിഡിയോ

മുംബൈ∙ വനിതാ പൊലീസിന് കൈക്കൂലി നൽകുന്ന വിഡിയോ വൈറൽ. മുംബൈയിലെ സായി ചൗക്കിൽ നിന്നുള്ളതാണ് വിഡിയോ. പണം നേരിട്ട് നൽകുന്നതിനു പകരം ഒരു സ്ത്രീ പൊലീസിന്റെ പോക്കറ്റിൽ വയ്ക്കുന്നതാണ് വിഡിയോയിൽ. ഇതിന് ശേഷം പൊലീസ് തലയാട്ടുന്നതും വിഡിയോയിൽ കാണാം. വിഡിയോ പുറത്ത് വന്നതോടെയാണ് കൈക്കൂലി കാര്യം ലോകമറിഞ്ഞത്.



No Google pay, No Phone pe, No UPI...... Direct Pocket pay 😂😂😂

Source :WA pic.twitter.com/EKo5g9E8ab — Jaane bhi do Yaro (@mat_jane_de_yar) December 18, 2020

മുപ്പത് സെക്കന്റോളം ദൈർഘ്യമുള്ള വിഡിയോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വ്യാപകമായി പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. ഗൂഗിൾ പേയല്ല, ഫോൺ പേയല്ല, നേരിട്ട് പോക്കറ്റിലേയ്ക്ക് പണമെന്ന കുറിപ്പോടെയാണ് വിഡിയോ പ്രചരിക്കുന്നത്. ആദ്യമായല്ല ഇത്തരത്തിലുള്ള സംഭവങ്ങൾ നടക്കുന്നതെന്ന വിമർശനങ്ങളുണ്ട്. ഫെബ്രുവരിയിൽ കൈക്കൂലി വാങ്ങുന്ന മറ്റൊരു പൊലീസിന്റെ വിഡിയോയും വൈറലായിരുന്നു

