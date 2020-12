കോഴിക്കോട് ∙ സഭാതര്‍ക്കം പരിഹരിക്കാന്‍ ഓര്‍ത്തഡോക്സ്, യാക്കോബായ സഭകളുമായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ക്രിസ്മസ് കഴിഞ്ഞാലുടൻ ചര്‍ച്ച നടത്തുമെന്നു മിസോറം ഗവര്‍ണര്‍ പി.എസ്.ശ്രീധരന്‍ പിള്ള. വെവ്വേറെ ദിവസങ്ങളിലാണു രണ്ടു സഭാനേതൃത്വങ്ങളുമായും ചര്‍ച്ച നടത്തുക. മറ്റു ക്രൈസ്തവ സഭകളുമായി ജനുവരിയില്‍ ചര്‍ച്ച നടത്തും.

സഭാ പ്രതിനിധികൾ പ്രധാനമന്ത്രിയുമായി ചർച്ച നടത്തുന്നതിൽ രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യമില്ല. പൊതുപ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഇതിൽ ഇടപെട്ടത്. സഭാതർക്കം അടക്കമുള്ള ക്രൈസ്തവ വിഭാഗത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചു വിവിധ സഭാനേതാക്കൾ നൽകിയ നിവേദനം പ്രധാനമന്ത്രിയെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുക മാത്രമാണു ചെയ്തതെന്നും ശ്രീധരൻ പിള്ള പറഞ്ഞു.



