കോവിഡ് നിയന്ത്രണം കാറ്റിൽപ്പറത്തി ഡിജെ പാർട്ടി; പങ്കെടുത്തത് മുന്നൂറിലേറെ പേര്‍, കേസ്

തിരുവനന്തപുരം ∙ പൊഴിയൂര്‍ പൊഴിക്കരയില്‍ കോവിഡ് പ്രോട്ടോക്കോള്‍ ലംഘിച്ച് ക്രിസ്മസ് പാര്‍ട്ടി. മുന്നൂറിലേറെപേര്‍ പങ്കെടുത്ത ഡിജെ പാര്‍ട്ടിയ്ക്കെതിരെ പൊലീസ് കേസെടുത്തു. ഫ്രീക്ക്ഡ് എന്ന പേരിലുള്ള യുവജനങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മയാണു പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത്. വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി നടന്ന പാര്‍ട്ടി പുലരുംവരെ നീണ്ടതായും പരാതിയുണ്ട്. സംഭവത്തില്‍ സംഘാടകര്‍ക്കും കണ്ടാലറിയുന്ന മുന്നൂറിലേറെ പേര്‍ക്കുമെതിരെ കേസെടുത്തതായി പൊലീസ് അറിയിച്ചു.

English Summary: Hundreds gather for Christmas party at Thiruvananthapuram, police action for violating COVID-19 norms