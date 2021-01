കാർഷിക നിയമങ്ങൾ പിൻവലിക്കില്ല: ശഠിച്ചു കേന്ദ്രം; മൗനവ്രതവുമായി കർഷക നേതാക്കൾ

ന്യൂഡൽഹി∙ കർഷക സംഘടനകളുമായി നടത്തിയ ചർച്ചയ്ക്കിടെ പുതിയ കാർഷിക നിയമങ്ങൾ പിൻവലിക്കില്ലെന്ന നിലപാട് ആവർത്തിച്ച് കേന്ദ്രം. താങ്ങുവിലയുടെ കാര്യത്തിൽ വിട്ടുവീഴ്ചയാകാമെന്നും നിയമനിർമാണം നടത്തുന്ന കാര്യത്തിൽ ചർച്ചയാകാമെന്നും കേന്ദ്രം വ്യക്തമാക്കി. ഇതേത്തുടർന്ന് കർഷകർ മൗനവ്രതം ആരംഭിച്ചു.



ഇത്രയും നാൾ ചർച്ച ചെയ്തെങ്കിലും സർക്കാർ നിലപാട് മാറ്റാത്തതിനെത്തുടർന്നാണ് കർഷക പ്രതിനിധികൾ യോഗത്തിൽ മൗനം പാലിക്കുന്നത്. നിയമങ്ങൾ പിൻവലിക്കാമെന്നോ ഇല്ലെന്നോ മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതിയെന്ന നിലപാടിലാണ് സംഘടനാപ്രതിനിധികൾ.



