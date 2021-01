കൊച്ചി∙ പെട്രോള്‍, ഡീസല്‍ വിലകളില്‍ വീണ്ടും വര്‍ധന. ഡീസലിന് 26 പൈസയും പെട്രോളിന് 25 പൈസയും കൂടി. ഇതോടെ കൊച്ചി നഗരത്തില്‍ ഡീസല്‍ വില 80 കടന്നു. ഡീസലിന് 80 രൂപ 14 പൈസയും പെട്രോളിന് 85 രൂപ 97 പൈസയുമാണ് കൊച്ചി നഗരത്തിലെ വില. തിരുവനന്തപുരം: ഡീസല്‍ – 81.68, പെട്രോള്‍ –87.63.

English Summary: Petrol, diesel prices hit record high after yet another hike