ചെങ്കോട്ടയിലേക്ക് ഇരച്ചെത്തി പൊലീസിനെ തല്ലി; രക്ഷതേടി ഓടി പൊലീസ്: വിഡിയോ

ന്യൂഡൽഹി∙ ചെങ്കോട്ടയിലേക്ക് ഇരച്ചെത്തിയ പ്രതിഷേധക്കാരെ തടഞ്ഞ് നിർ‌ത്താൻ ശ്രമിച്ച പൊലീസുകാരെ തല്ലുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്ത്. ചെറുത്തുനിൽപ്പ് ഫലിക്കാതെ വന്നതോടെ ചെങ്കോട്ടയുടെ ഉയരുമുള്ള മതിലിൽ നിന്നും താഴേക്ക് ചാടുന്ന പൊലീസുകാരെയും കാണാം. ഒടുവിൽ ഗേറ്റ് തുറന്ന് പ്രതിഷേധക്കാർ ചെങ്കോട്ടയിലേക്ക് ഇരച്ചുകയറി. തടയാനുള്ള ശ്രമം ഫലിക്കാതെ വന്നതോടെ പൊലീസുകാർ പിൻമാറുകയായിരുന്നു. എഎൻഐയാണ് ഈ വിഡിയോ ട്വീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

അതേസമയം, റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തിലെ ട്രാക്ടർ റാലി സംഘർഷത്തിലേക്കു വഴി മാറിയതിനു കാരണം ഡൽഹി പൊലീസാണെന്ന ആരോപണവുമായി കർഷക സംഘടനകൾ രംഗത്തെത്തി. ചെങ്കോട്ടയിൽ പതാക ഉയർത്തിയ ആൾക്ക് കർഷകരുമായി ബന്ധമില്ലെന്നും സംഘടനകൾ പറഞ്ഞു. ഭാവി പരിപാടികൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ സംഘടനകൾ ഇന്ന് യോഗം ചേരും. സംഘർഷത്തിൽ ഡൽഹി പൊലീസ് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന് റിപ്പോർട്ട് നൽകി.

