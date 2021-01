തമിഴ്നാട്ടിൽ എഐഎഡിഎംകെയും ബിജെപിയും ഒരുമിച്ച്: ജെ.പി.നഡ്ഡ

ചെന്നൈ∙ തമിഴ്നാട്ടിലെ ഭരണകക്ഷിയായ എഐഎഡിഎംകെയും ബിജെപിയും സംസ്ഥാന തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഒരുമിച്ച്‌ മത്സരിക്കുമെന്ന് ബിജെപി മേധാവി ജെ.പി.നഡ്ഡ. ഇതാദ്യമായാണ് എഐഎഡിഎംകെയുമായി സംസ്ഥാന തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഒരുമിച്ച്‌ മത്സരിക്കുമെന്ന് ബിജെപി ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത്. ബിജെപിയുമായി സഖ്യമുണ്ടാക്കുമെന്ന് എഐഎഡിഎംകെ കഴിഞ്ഞ നവംബറിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു.



ബിജെപിയും എഐഎഡിഎംകെയും 2019-ലെ പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഒരുമിച്ച്‌ മത്സരിച്ചിരുന്നു. 2011 ലെ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ജെ.ജയലളിതയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ എഐഎഡിഎംകെ മികച്ച വിജയം നേടിയിരുന്നു. 2016 ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലും വിജയം ആവർത്തിച്ചിരുന്നു.

