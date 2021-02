കൊച്ചി∙ കളമശേരി മണ്ഡലം ലീഗില്‍ നിന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ് ഏറ്റെടുക്കണമെന്ന് യൂത്ത് കോണ്‍ഗ്രസ്. സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി പി.വൈ.ഷാജഹാന്‍ കെപിസിസി പ്രസിഡന്റിനും യുഡിഎഫ് കണ്‍വീനര്‍ക്കും കത്തു നല്‍കി. ജനവികാരം ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞിനും ലീഗിനും എതിരാണ്. ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞിന്റെ മകന്‍ മല്‍സരിച്ചിട്ടും കാര്യമില്ല, ഇടത് സ്ഥാനാര്‍ഥിയായി എ.എ. റഹീം രംഗത്തിറങ്ങായാല്‍ ഇബ്രാഹിം കു‍ഞ്ഞ് തോല്‍ക്കുമെന്നും കത്തില്‍ പറയുന്നു. ഷാജഹാന് പിന്തുണയുമായി യൂത്ത് കോണ്‍ഗ്രസ് കളമശേരി നിയോജകമണ്ഡലം കമ്മറ്റിയും രംഗത്തെത്തി.

തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ കണക്കുകള്‍ പരിശോധിച്ചാല്‍ കളമശേരിയിലെ ലീഗിന് കാര്യമായ സ്വാധീനമില്ലെന്ന് മനസിലാക്കാമെന്നും കത്തിലുണ്ട്. നഗരസഭയിലെ പത്ത് സീറ്റില്‍ മൂന്നെണ്ണത്തില്‍ മാത്രമാണ് ജയിച്ചത്. ഏലൂര്‍ നഗരസഭയില്‍ ഒരാള്‍ പോലും ജയിച്ചില്ല. കുന്നുകര, കടുങ്ങല്ലൂര്‍, കരുമാലൂര്‍ പഞ്ചായത്തുകളിലും എന്തിന് വി.കെ. ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞിന്റെ ഇടമായ ആലങ്ങാട് പോലും ലീഗിന്റെ പ്രകടനം ദയനീയമായിരുന്നുവെന്നും യൂത്ത് കോണ്‍ഗ്രസ് പറയുന്നു. കത്തിന്റെ കോപ്പി എഐസിസി ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി താരിഖ് അന്‍വറിനും യുഡിഎഫ് കണ്‍വീനര്‍ എം.എം. ഹസനും വച്ചിട്ടുണ്ട്.



English Summary : Kerala Assembly Elections: Youth Congress aska congress to take over Kalamassery constituency