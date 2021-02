തിരുവനന്തപുരം∙ പത്തു വയസിൽ താഴെയുള്ള കുട്ടികളുമായി പൊതുസ്ഥലത്തു വരുന്നവരിൽ നിന്ന് 2,000 രൂപ പിഴ ഈടാക്കുന്നില്ലെന്ന് സംസ്ഥാന പൊലീസ് മേധാവി ലോക്നാഥ് ബെഹ്റ അറിയിച്ചു. കോവിഡ് വ്യാപനം തുടരുന്നതിനാൽ ജാഗ്രത കൈവിടരുത്. പൊതുസ്ഥലങ്ങളിലും മറ്റും കോവിഡ് പ്രോട്ടോക്കോൾ പാലിക്കണമെന്നും നിർദേശിച്ചു.

English Summary : News that fine will be collected from those coming to public places with children is groundless, says DGP