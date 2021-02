ന്യൂഡൽഹി∙ നിയമസഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഉറപ്പായും പാലായിൽനിന്നു മത്സരിക്കുമെന്ന് മാണി സി. കാപ്പൻ. മുന്നണി മാറ്റത്തെ കുറിച്ചുള്ള അന്തിമ തീരമാനം നാളെ ശരദ് പവാർ– പ്രഫുൽ പട്ടേൽ ചർച്ചയിലെന്നും കാപ്പൻ വ്യക്തമാക്കി. എ.കെ. ശശീന്ദ്രൻ കോൺഗ്രസി(എസ്)ലേക്ക് പോകുന്നതായി കേട്ടെന്നും കാപ്പൻ. ടി.പീതാംബരനുമൊത്ത് പവാറിനെ കണ്ട ശേഷമാണ് കാപ്പന്റെ പ്രതികരണം

English Summary : Mani C Kapapan on contesting from pala constituency in Kerala Assembly Elections