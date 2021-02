തൊടുപുഴ∙ പാലായിൽ മറുഭാഗത്ത് ആരും വന്നാലും നേരിടാൻ തയാറാണെന്ന് കേരള കോൺഗ്രസ് എം ചെയർമാൻ ജോസ് കെ. മാണി. മാണി സി. കാപ്പന്റെ മുന്നണി മാറ്റം ഒരു വ്യക്തിയുടെ നിലപാട് മാറ്റം മാത്രമാണ്. മാണി സി. കാപ്പന്റെ ജൂനിയർ മാൻഡ്രേക്ക് പ്രയോഗത്തിന് അതേ നാണയത്തിൽ മറുപടി പറയാനില്ലെന്നും പാലായുടെയും കേരള കോൺഗ്രസിന്റെയും സംസ്കാരം അതല്ലെന്നും അദ്ദേഹം ഇടുക്കി ചെറുതോണിയിൽ പറഞ്ഞു.

English Summary: Ready to face anyone as opponent at Pala election: Jose K Mani