തിരുവനന്തപുരം∙ പിഎസ്‌സി ഉദ്യോഗാർഥികളുടെ സമരം ശക്തമാകുന്നതിനിടെ മുട്ടുമടക്കി സംസ്ഥാന സർക്കാർ. താൽക്കാലിക ജീവനക്കാരെ സ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്നതു നിർത്തിവയ്ക്കാൻ മന്ത്രിസഭായോഗം തീരുമാനിച്ചു. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തിരിക്കെ ഈ സർക്കാരിന്റെ കാലാവധി അവസാനിക്കുന്നതിനു മുൻപ് വിവിധ വകുപ്പുകളിൽ താൽക്കാലിക ജീവനക്കാരെ സ്ഥിരപ്പെടുത്താനുള്ള നീക്കം വിവാദമായിരുന്നു.

സ്ഥിരപ്പെടുത്തൽ സുതാര്യമാണെങ്കിലും പ്രതിപക്ഷം തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് മന്ത്രിസഭായോഗം വിലയിരുത്തി. അതേസമയം, ആരോഗ്യം, റവന്യു വകുപ്പുകളിൽ പുതിയ തസ്തികകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും യോഗത്തിൽ തീരുമാനമായി.

മന്ത്രിസഭായോഗ തീരുമാനത്തിൽ സന്തോഷമുണ്ടെന്ന് ഉദ്യോഗാർഥികൾ പ്രതികരിച്ചു. 2.30ന് വാർത്താസമ്മേളനം നടത്തി നിലപാട് വിശദീകരിക്കും.



