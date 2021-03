തിരുവനന്തപുരം∙ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ഡൽഹിയിലെ പ്രത്യേക പ്രതിനിധി പദവിയിൽനിന്ന് എ.സമ്പത്ത് ഒഴിയുന്നു. എകെജി സെന്ററിലെത്തി തീരുമാനം പാർട്ടി നേതൃത്വത്തെ അറിയിച്ചു. തിരഞ്ഞെടുപ്പ‌് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും സ്ഥാനാർഥി നിർണയത്തിലേക്ക് സിപിഎം കടക്കാന്‍ ഒരുങ്ങുകയും ചെയ്യുന്ന ഘട്ടത്തിലാണ് സമ്പത്ത് സ്ഥാനം ഒഴിഞ്ഞത്. ഡൽഹിയിൽ, ക്യാബിനറ്റ് പദവിയിൽ സമ്പത്തിനെ നിയമിച്ചത് നേരത്തെ രാഷ്ട്രീയ വിവാദമായിരുന്നു.



English Summary: A Sampath resigns from the post of Kerala Special Representative in Delhi