ന്യൂഡൽഹി∙ സീറം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എക്സിക്യൂട്ടിവ് ഡയറക്ടർ നടാഷ പൂനാവാല കോവിഡ് പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പെടുത്തു. സീറം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സിഇഒ അദാർ പൂനാവാലയുടെ ഭാര്യയാണ് നടാഷ. കോവിഷീല്‍ഡ്‌ വാക്സീനാണു കുത്തിവച്ചത്.



വാക്‌സീന്‍ എടുത്തതില്‍ അഭിമാനമുണ്ട്. പ്രാദേശികവും രാജ്യാന്തരതലത്തിലും പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തിയ ശേഷം മാത്രമാണ് കോവിഷീൽഡ് സുരക്ഷിതവും ഫലപ്രദവുമാണെന്നു സ്ഥിരീകരിച്ചത്– സമൂഹമാധ്യമത്തിലെ കുറിപ്പിൽ നടാഷ വ്യക്തമാക്കി.



