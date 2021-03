‘എനിക്ക് കോവിഡാണ്’: വിമാനം പറന്നുയരും മുമ്പ് യാത്രക്കാരന്‍; പിന്നീട് നടന്നത്

ന്യൂഡല്‍ഹി∙ ‘ഞാൻ കോവിഡ് പോസിറ്റീവാണ്’– ഡല്‍ഹി വിമാനത്താവളത്തില്‍നിന്ന് പറന്നുയരുന്നതിനു തൊട്ടുമുൻപ് ഇന്‍ഡിഗോ വിമാനത്തിലെ യാത്രക്കാരന്‍ ജീവനക്കാരെ അറിയിച്ചതാണിത്. ഇതു സംബന്ധിച്ച രേഖകള്‍ കൂടി യാത്രക്കാരന്‍ കാണിച്ചതോടെ ജീവനക്കാര്‍ ആദ്യമൊന്നു പകച്ചു.

ഉടന്‍ തന്നെ വിവരം പൈലറ്റിനെ അറിയിച്ചു. തുടര്‍ന്ന് കണ്‍ട്രോള്‍ റൂമില്‍ വിവരം അറിയിച്ച ശേഷം വിമാനം പാര്‍ക്കിങ് ബേയിലേക്കു തിരികെ കൊണ്ടുപോയി. പുണെയി‌ലേക്കുള്ള വിമാനത്തിലായിരുന്നു നാടകീയ രംഗങ്ങള്‍. കോവിഡ് ബാധിതനെ ആംബുലൻസില്‍ ഡല്‍ഹിയിലെ സഫ്ദര്‍ജങ് ആശുപത്രിയിലേക്കു മാറ്റി.

തുടര്‍ന്ന് രോഗി ഇരുന്ന സീറ്റിന് അടുത്തുണ്ടായിരുന്ന യാത്രക്കാരെ ആദ്യം പ്രത്യേക സ്ഥലത്തേക്ക് മാറ്റി. തുടര്‍ന്ന് സീറ്റുകള്‍ അണുവിമുക്തമാക്കി. എല്ലാവര്‍ക്കും പിപിഇ കിറ്റുകള്‍ നല്‍കി ശേഷമാണ് വിമാനം യാത്ര പുനരാരംഭിച്ചത്.

English Summary: Passenger On IndiGo Flight Says He's Covid Positive, Just Before Take-Off