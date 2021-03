കോഴിക്കോട്∙ വടകരയിൽ കെ.കെ. രമ ആർഎംപി സ്ഥാനാർഥിയാകും. രമയെ പിന്തുണയ്ക്കുമെന്ന് യുഡിഎഫ് അറിയിച്ചു. കോൺഗ്രസിന്റെ ആവശ്യം ആർഎംപി അംഗീകരിച്ചു. പ്രഖ്യാപനം നാളെ ഉണ്ടാകും.

English Summary : KK Rema to contest from Vadakara as RMP candidate