തിരുവനന്തപുരം∙ പുതുപ്പള്ളി വിടില്ലെന്ന് ആവര്‍ത്തിക്കുമ്പോഴും ഉമ്മന്‍ചാണ്ടി നേമത്തേക്കില്ലെന്ന് ഉറപ്പിക്കാന്‍ ആര്‍ക്കും ആകുന്നില്ല. രണ്ടിടത്തും മത്സരിക്കാന്‍ ഉമ്മന്‍ചാണ്ടിക്ക് അനുമതി നല്‍കുന്നതിനെക്കുറിച്ചും ഹൈക്കമാന്‍ഡ് ആലോചിക്കുന്നുണ്ട്. അന്തിമ പട്ടിക ഞായറാഴ്ച പ്രഖ്യാപിക്കാനിരിക്കെ ഉമ്മന്‍ചാണ്ടിയുടെ തീരുമാനത്തിനായി കാത്തിരിക്കുകയാണ് കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാക്കളും അണികളും.

നേമം ക്ലൈമാക്സിലേക്ക് അടുക്കുമ്പോഴും ഉമ്മന്‍ചാണ്ടി പൂര്‍ണമായും മനസ് തുറന്നിട്ടില്ല. പുതുപ്പള്ളിയുടെ വികാരപ്രകടനത്തിന് കീഴടങ്ങിയ ഉമ്മന്‍ചാണ്ടി സ്വന്തം മണ്ഡലം വിടില്ലെന്ന് അവര്‍ത്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും നേമത്തെ പൂര്‍ണമായും തള്ളുന്നില്ല. ഉമ്മന്‍ചാണ്ടി തന്നെ മത്സരിക്കണമെന്ന് ഹൈക്കമാന്‍ഡ് കടുംപിടുത്തം പിടിച്ചാല്‍ വിസമ്മതിക്കില്ലെന്നാണ് സൂചന.

അതല്ല പുതുപ്പള്ളി വിടാനാകില്ലെന്ന് ഉമ്മന്‍ചാണ്ടി പറഞ്ഞാല്‍ രണ്ടിടത്തും മത്സരിക്കാന്‍ അനുമതി നല്‍കേണ്ടിവരും. പക്ഷെ നേമത്തെ വോട്ടര്‍മാര്‍ എത്രത്തോളം അംഗീകരിക്കുമെന്നതില്‍ ഹൈക്കമാന്‍ഡിന് സംശയമുണ്ട്. ഉമ്മന്‍ചാണ്ടി മത്സരിക്കുന്നില്ലെങ്കില്‍ പകരമൊരാളെ ഹൈക്കമാന്‍ഡിന് കണ്ടെത്തേണ്ടിവരും.

നേമത്ത‌ിന് അമിതപ്രാധാന്യം നല്‍കേണ്ടിയിരുന്നില്ലെന്നും, ഉമ്മന്‍ ചാണ്ടിയുടെയും രമേശിന്റെയും പേര് വന്നതില്‍ സംശയമുണ്ടെന്നുമായിരുന്നു കെ.മുരളീധരന്റെ പ്രതികരണം. നേതൃത്വം ആവശ്യപ്പെട്ടാന്‍ എവിടെ മത്സരിക്കാനും തയാറാണെന്നും മുരളീധരന്‍ വ്യക്തമാക്കി.



