കൊല്ലം∙ കൊല്ലം നിയമസഭ സീറ്റ് ഡിസിസി പ്രസിഡന്റ് ബിന്ദു കൃഷ്ണയ്ക്ക് നിഷേധിക്കുവാനുള്ള നീക്കം നടക്കുന്നതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് കോൺഗ്രസിൽ ചില നേതാക്കൾ രാജി ഭീഷണിയുമായി രംഗത്ത്. ചില കെപിസിസി അംഗങ്ങളും ഡിസിസി ഭാരവാഹികളും, ചില ബ്ലോക്ക് ഭാരവാഹികളും ചില മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റുമാരും ഉൾപ്പടെ രാജി സന്നദ്ധത അറിയിച്ചുകഴിഞ്ഞതായി പാർട്ടിയിലെ ഒരു വിഭാഗം പറയുന്നു.

English Summary : Issues in Kollam Congress for rejecting assembly seat to Bindu Krishna