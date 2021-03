കൽപറ്റ∙ ബത്തേരി നിയമസഭ മണ്ഡലത്തില്‍ സി.കെ. ജാനു എന്‍ഡിഎ സ്ഥാനാർഥിയാകും. കൽപറ്റയിൽ നടന്ന വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ ജനാധിപത്യ രാഷ്ട്രീയ സഭ സെക്രട്ടറി പ്രദീപ് കുന്നുങ്കരയാണ് സ്ഥാനാര്‍ഥി പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത്. കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞടുപ്പിൽ ബത്തേരിയിൽ മത്സരിച്ച സി.കെ. ജാനു 27920 വോട്ടുകൾ നേടിയിരുന്നു.

English Summary : CK Janu may contest from Sultan Bathery as NDA candidate