മുരളി ശക്തനായ സ്ഥാനാർഥി; രാഷ്ട്രീയ പാരമ്പര്യമുള്ള നേതാവ്: രാജഗോപാൽ

തിരുവനന്തപുരം∙ കെ.മുരളീധരൻ നേമത്ത് ശക്തനായ സ്ഥാനാര്‍ഥിയാണെന്ന് ബിജെപിയുടെ മുതിർന്ന നേതാവും സ്ഥലം എംഎൽഎയുമായ ഒ.രാജഗോപാല്‍. കെ.കരുണാകരന്റെ മകനായ മുരളി രാഷ്ട്രീയ പാരമ്പര്യമുള്ള നേതാവാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പ്രചാരണം ആരംഭിക്കുന്നതിനു മുൻപ് നേമത്തെ ബിജെപി സ്ഥാനാർഥി കുമ്മനം രാജശേഖരൻ ഒ.രാജഗോപാലിന്റെ വസതിയിലെത്തിയിരുന്നു. അതിനുശേഷം മാധ്യമങ്ങളെ കണ്ടപ്പോഴായിരുന്നു രാജഗോപാലിന്റെ പ്രതികരണം.

നേമത്ത് ശക്തമായ മത്സരം നടക്കുമെന്ന് ഒ.രാജഗോപാല്‍ പറഞ്ഞു. പ്രായമായതിനാൽ ഇത്തവണ നേമത്ത് മത്സരിക്കാനില്ലെന്നു സ്വയം തീരുമാനിച്ചതാണ്. മത്സരത്തിനില്ലെങ്കിലും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ പരിപാടികൾ സജീവമായി ഉണ്ടാകുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.



