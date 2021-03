കോഴിക്കോട്∙ കുറ്റ്യാടിയിൽ സിപിഎം ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം കെ.പി.കുഞ്ഞമ്മദ്കുട്ടി സ്ഥാനാർഥിയാകും. ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മുൻ പ്രസിഡന്റാണ്. സിപിഎം പ്രവർത്തകരുടെ പ്രതിഷേധത്തെത്തുടർന്നു കുറ്റ്യാടി സീറ്റിൽനിന്നു കേരള കോൺഗ്രസ് (എം) ഇന്നലെ പിൻമാറിയിരുന്നു.

സീറ്റ് കേരള കോൺഗ്രസ് മാണി വിഭാഗത്തിനു നൽകിയതിനെതിരെ പാർട്ടി പ്രവർത്തകർ രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നിർദേശം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗീകരിച്ചതായി പാർട്ടി വാർത്താക്കുറിപ്പിൽ വ്യക്തമാക്കി.

English Sumamry: Kerala Assembly Elections 2021 - KP Kunhammad Kutty will be contested from Kuttiady Constituency