മലപ്പുറം ∙ പുനലൂരിൽ അബ്ദുറഹ്മാൻ രണ്ടത്താണി മുസ്‍ലിം ലീഗ് സ്ഥാനാർഥി. ലീഗ് മത്സരിക്കുന്ന പേരാമ്പ്ര സീറ്റിലെ സ്ഥാനാർഥിയെ പിന്നീട് പ്രഖ്യാപിക്കും. പി.എം.എ.സലാം സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറിയുടെ ചുമതല വഹിക്കും. തിരൂരങ്ങാടിയിൽ സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ.പി.എ.മജീദ് സ്ഥാനാർഥിയായതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് സലാമിനു ചുമതല നൽകിയത്. തിരൂരങ്ങാടിയിൽ സ്ഥാനാർഥിയായി പരിഗണിച്ചിരുന്ന സലാമിനെ അവസാന നിമിഷം തഴഞ്ഞതിനെതിരെ വ്യാപക പ്രതിഷേധമുയർന്നിരുന്നു.

