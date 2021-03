ആർടിപിസിആർ നെഗറ്റീവ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിർബന്ധം; പരിശോധന കർശനമാക്കി കർണാടക

ബെംഗളൂരൂ∙ കേരളത്തിൽനിന്നുള്ള യാത്രക്കാർക്ക് അതിർത്തിയിൽ കോവിഡ് നെഗറ്റീവ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിർബന്ധമാക്കി കർണാടക. ഇന്ന് രാവിലെ തലപ്പാടി അതിർത്തിയിൽ വാഹനങ്ങൾ തടഞ്ഞുനിർത്തി പരിശോധന നടത്തി. യാത്രക്കാർക്ക് ആർടിപിസിആർ നെഗറ്റീവ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടോയെന്നാണ് പരിശോധിക്കുന്നത്.

മംഗളൂരുവിലേക്കുള്ള സ്വകാര്യ ബസുകളും കെഎസ്ആർടിസി ബസുകളും തടഞ്ഞു പരിശോധിച്ചു. ഇന്നത്തേക്ക് ഇളവു നൽകിയെങ്കിലും നാളെ മുതൽ പരിശോധന കർശനമാക്കുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പ് കർണാടക അധികൃതർ യാത്രക്കാർക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

English Summary: Karnataka govt makes RT-PCR test must for people coming from Kerala amid Covid surge