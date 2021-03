തൃശൂർ ∙ തേക്കിൻകാട് മൈതാനിയിലെ എൽഡിഎഫ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കൺവൻഷൻ വേദിയിലേക്ക് മദ്യപിച്ചെത്തിയാൾ അതിക്രമിച്ചു കയറി പ്രസംഗം തടസ്സപ്പെടുത്താന്‍ ശ്രമിച്ചു. ബഹളത്തിനിടെ സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം ബേബി ജോൺ വേദിയിൽ നിന്നു താഴെ വീണു. സ്ഥലത്ത് സംഘർഷാവസ്ഥ. മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പോയ ശേഷമാണ് സംഭവം. മന്ത്രി വി.എസ്. സുനിൽകുമാർ അടക്കമുള്ളവർ വേദിയിലുണ്ടായിരുന്നു.

English Summary: Attempt to manhandle during ldf campaign