എലത്തൂർ ഭാരതീയ നാഷണല്‍ ജനതാദളിന് നൽകാൻ നീക്കം; പുതിയ ഫോർമുല?

കോഴിക്കോട്∙ എലത്തൂര്‍ സീറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്ന പരിഹാരത്തിന് പുതിയ ഫോര്‍മുല. സീറ്റ് ഭാരതീയ നാഷണല്‍ ജനതാദളിന് നല്‍കാന്‍ ആലോചന. ഭാരതീയ നാഷണല്‍ ജനതാദളിന്‍റെ അംഗം പത്രിക നല്‍കിയിരുന്നു.

എലത്തൂര്‍ സീറ്റ് മാണി. സി. കാപ്പന്റെ എന്‍സികെയ്ക്ക് നല്‍കിയതില്‍ പ്രതിഷേധിച്ചായിരുന്നു കോണ്‍ഗ്രസ് വിമത സ്ഥാനാര്‍ഥിയെ നിര്‍ത്തിയത്. എൻസികെയ്ക്ക് സീറ്റുനൽകുന്നതിൽ കൂടിയാലോചന ഉണ്ടായില്ലെന്ന് പ്രവർത്തകർ ആരോപിച്ചു. അതേസമയം, ചർച്ചകൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. അന്തിമ തീരുമാനമായിട്ടില്ല.

English Summary: New formula to sort out elathur crisis in UDF