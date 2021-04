കണ്ണൂർ ∙ മത്സരത്തില്‍നിന്ന് പിന്മാറാന്‍ സിപിഎം സംസ്ഥാന സമിതിയംഗം പി.ജയരാജന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടുവെന്ന് തലശ്ശേരിയിലെ സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാര്‍ഥി സി.ഒ.ടി. നസീര്‍. ഫോണിലൂടെയുള്ള ആവശ്യം താന്‍ നിരസിച്ചുവെന്നും ബിജെപിയുടെ പിന്തുണ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞതിനു പിന്നില്‍ പി.ജയരാജനല്ലെന്നും നസീര്‍ മനോരമ ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞു.



English Summary: P Jayarajan demanded to withdraw from the election, says COT Naseer