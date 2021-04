വായ്പക്കാരുടെ ആശങ്ക അകലുമോ? പലിശ നിരക്കുകൾ ഏഴിന് അറിയാം

കൊച്ചി ∙ പണപ്പെരുപ്പത്തിന്റെ തോതിൽ പ്രകടമാകുന്ന പടി കയറ്റ പ്രവണത പലിശ നിരക്കുകൾ ഉയർത്താൻ ഇടയാക്കുമോ? വായ്പയെടുത്തിട്ടുള്ളവരും വായ്പയെടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നതു നിരക്കുകൾ ഉയരാതിരുന്നെങ്കിൽ എന്നാണ്. അതേസമയം, നിക്ഷേപക സമൂഹം ഒന്നടങ്കം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇനിയെങ്കിലും നിരക്കുകൾ ഉയരാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നെങ്കിൽ എന്നും.

ഇവരിൽ ഏതു കൂട്ടരുടെ ആഗ്രഹമാണു സഫലമാകുക എന്നറിയാൻ ഇനി ഏതാനും മണിക്കൂറുകളുടെ കാത്തിരിപ്പു മാത്രമേ വേണ്ടൂ. റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ (ആർബിഐ) ഈ സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ആദ്യ പണ, വായ്പ നയം ഏഴിനു പ്രഖ്യാപിക്കും. ആർബിഐയുടെ നയ രൂപീകരണ സമിതി (എംപിസി) യോഗം അഞ്ചിന് ആരംഭിക്കും.

പലിശ നിരക്കിന്റെ ദിശ ഇനി എങ്ങോട്ട് എന്നു ത്രിദിന യോഗത്തിന്റെ തീരുമാനങ്ങൾ ഏഴിനു പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോൾ വ്യക്തമായേക്കാം. കോവിഡ് വ്യാപനത്തിലെ സമീപകാല വർധന സാമ്പത്തിക വളർച്ചയ്ക്കു വിഘാതമായേക്കുമോ എന്ന ആശങ്കയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണു സമിതി യോഗം. അതിനാൽ പലിശ നിരക്കുകളുടെ കാര്യത്തിൽ തൽക്കാലം തൽസ്ഥിതി തുടരുന്നതാകും അഭികാമ്യം എന്നു തീരുമാനിക്കാനുള്ള സാധ്യതയും ശക്തമാണ്.

ജനുവരിയിൽ 4.1 ശതമാനം മാത്രമായിരുന്നു ഉപഭോക്തൃ വില സൂചികയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള പണപ്പെരുപ്പ നിരക്ക്. എന്നാൽ ഫെബ്രുവരിയിൽ അഞ്ചു ശതമാനത്തിലേക്ക് ഉയരുന്നതാണു കണ്ടത്. മാർച്ചിലെ കണക്കുകൾ പുറത്തുവന്നിട്ടില്ലെങ്കിലും നിരക്ക് അഞ്ചര ശതമാനത്തിന് അടുത്തെത്തിയിരിക്കാം എന്ന് അനുമാനിക്കപ്പെടുന്നു.

അസംസ്കൃത എണ്ണയുടെ ഉയർന്ന വിലനിലവാരവും മറ്റു സമ്മർദങ്ങളും മൂലം പണപ്പെരുപ്പ നിരക്കിന്റെ പടിയിറക്കം തൽക്കാലം പ്രതീക്ഷിക്കാനുമാവില്ല. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പലിശ നിരക്കുകൾ ഉയർത്താനാണ് ഏതു കേന്ദ്ര ബാങ്കും താൽപര്യപ്പെടുക. എന്നാൽ ആ താൽപര്യത്തേക്കാൾ വലുതാണു കോവിഡ് വ്യാപനം സാമ്പത്തിക വളർച്ച തടസ്സപ്പെടുത്തിയേക്കുമോ എന്ന ആശങ്ക. അതുകൊണ്ടാണു നിരക്കുകളിൽ തൽസ്ഥിതി തുടർന്നേക്കുമെന്നു സാമ്പത്തിക നിരീക്ഷകർ പൊതുവേ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

പലിശ നിരക്കുകളിൽ ഈ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിന്റെ ആദ്യ പകുതിയിൽപ്പോലും മാറ്റം വരുത്താൻ ആർബിഐ തയാറാകില്ലെന്നു വിശ്വസിക്കുന്ന സാമ്പത്തിക നിരീക്ഷകരും കുറവല്ല. കോവിഡ് വ്യാപനം പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള വാക്സീൻ പ്രയോഗം സാമ്പത്തിക രംഗത്ത് ഉണർവുണ്ടാക്കിയതാണു പണപ്പെരുപ്പ നിരക്ക് ഉയരാൻ കാരണം എന്നതാണു രസകരമായ വസ്തുത. പണപ്പെരുപ്പ നിരക്കിലെ ഉയർച്ചയാകട്ടെ സാമ്പത്തിക വളർച്ചയ്ക്കു വെല്ലുവിളിയാകുകയും ചെയ്യുന്നു.

ആർബിഐ പണ നയ സമിതി കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിന്റെ അവസാന യോഗത്തിലും പലിശ നിരക്കുകളിൽ മാറ്റം ശുപാർശ ചെയ്യുകയുണ്ടായില്ല. ഇക്കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരിയിലായിരുന്നു അവസാന യോഗം. സാമ്പത്തിക രംഗത്തെ ‘സാങ്കേതിക മാന്ദ്യ’ത്തിൽനിന്ന് ഇന്ത്യ പുറത്തു കടന്നതായി വ്യക്തമാക്കുന്ന കണക്കുകൾ ലഭ്യമായതും ഫെബ്രുവരിയിലാണ്. ഈ സാമ്പത്തിക വർഷം പണ നയ സമിതി ആറു തവണ യോഗം ചേരുന്നുണ്ട്.

ഈ മാസം അഞ്ചു മുതൽ ഏഴു വരെ ആദ്യ യോഗം. ജൂൺ 2, 3, 4 തീയതികളിലാണ് അടുത്ത യോഗം. മൂന്നാമത്തെ യോഗം ഓഗസ്റ്റ് നാലു മുതൽ ആറു വരെ. ഒക്ടോബർ 6, 7, 8 തീയതികളിലാണു നാലാമത്തെ യോഗം. അഞ്ചാം യോഗം ഡിസംബർ ആറു മുതൽ എട്ടു വരെ. 2022 ഫെബ്രുവരി ഏഴു മുതൽ ഒൻപതു വരെയാണ് ഈ സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ അവസാന യോഗം. ഒരു വർഷം നാലു തവണയെങ്കിലും യോഗം ചേർന്നിരിക്കണമെന്നാണ് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ നിയമം അനുശാസിക്കുന്നത്.

English Summary: RBI is slated to announce its first bi-monthly monetary policy of 2021-22 fiscal on April 7