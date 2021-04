കൊല്ലം ∙ ചവറയിൽ വോട്ടർമാരെ സ്വാധീനിക്കാൻ എൽഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥി മദ്യ വിതരണം നടത്തുന്നതായി യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥി ഷിബു ബേബി ജോൺ തിരഞ്ഞെടുപ്പു കമ്മിഷനു പരാതി നൽകി. വിഡിയോ ദൃശ്യങ്ങൾ സഹിതമാണു പരാതി. സ്ഥാനാർഥിയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ബാർ ഹോട്ടലുകൾ വഴി ടോക്കൺ നൽകി മദ്യം വിതരണം ചെയ്യുകയാണ്. ഇതു കൂടാതെ വാഹനങ്ങളിൽ മദ്യം എത്തിച്ചു നൽകുന്നുണ്ടെന്നും പരാതിയിൽ ആരോപിക്കുന്നു.

English Summary : Complaint against LDF candidate on liquor distribution to convince voters