രാഹുലിന്റെ ഉച്ചഭക്ഷണം കുട്ടികൾക്കൊപ്പം; വിഡിയോ കോളിലെത്തി പ്രിയങ്ക; ഹൃദ്യം

വയനാട്∙ ഇത്തവണത്തെ യുഡിഎഫ് പ്രചാരണത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആകർഷണം ജനങ്ങളെ ചേർത്തുപിടിച്ചുള്ള രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെയും പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയുടേയും വരവായിരുന്നു. തെക്കൻ ജില്ലകളിൽ വലിയ ആവേശമാണ് പ്രിയങ്ക ഉണ്ടാക്കിയത്. പക്ഷേ കോവിഡ് നിരീക്ഷണത്തിലായതോടെ പ്രിയങ്കയ്ക്ക് പിന്നീട് പ്രചാരണത്തിലെത്താൻ ആയില്ല. ഇന്ന് ഈസ്റ്റർ ദിനത്തിൽ രാഹുലിനൊപ്പം പ്രിയങ്ക വയനാട്ടിൽ ഉണ്ടാകുമെന്നായിരുന്നു ആദ്യം പറഞ്ഞിരുന്നത്. പക്ഷേ കോവിഡ് നിരീക്ഷണത്തിലായിരുന്നിട്ടും പ്രിയങ്ക വാക്ക് തെറ്റിച്ചില്ല.

കൽപ്പറ്റ ജീവൻ ജ്യോതി ചിൽഡ്രൻസ് ഹോമിലെ കുട്ടികൾക്കൊപ്പമായിരുന്നു രാഹുലിന്റെ ഉച്ചഭക്ഷണം. ഈ അവസരത്തിൽ പ്രിയങ്ക രാഹുലിന്റെ ഫോണിൽ വിഡിയോ കോളിലെത്തി കുട്ടികളോട് സംവദിച്ചു. എന്തൊക്കെയാണ് കഴിക്കാനുള്ളതെന്ന് പ്രിയങ്ക ചോദിച്ചു. ആവേശത്തോടെ കുട്ടികൾ വിഭവങ്ങൾ പ്രിയങ്കയ്ക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി. ഇതെന്റെ പുതിയ കൂട്ടുകാരാണെന്ന് രാഹുൽ പ്രിയങ്കയോട് പറയുന്നതും വിഡിയോയിൽ കാണാം. ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലാണ് രാഹുൽ ഈ വിഡിയോ പങ്കിട്ടിരിക്കുന്നത്.



