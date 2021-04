പാനൂർ കൊല: ‘ഇരന്നു വാങ്ങുന്നതു ശീലമായിപ്പോയി’ എന്ന് മകൻ; തള്ളി ജയരാജൻ

കണ്ണൂർ∙ പാനൂർ പുല്ലൂക്കരയിൽ യൂത്ത് ലീഗ് പ്രവർത്തകൻ കൊല്ലപ്പെട്ട സംഭവത്തിൽ പ്രകോപനപരമായ പോസ്റ്റുമായി സിപിഎം നേതാവ് പി. ജയരാജന്റെ മകൻ ജെയിൻ രാജ്. ‘ഇരന്നു വാങ്ങുന്നതു ശീലമായിപ്പോയി’ എന്നാണു ജെയിൻ രാജിന്റെ പേരിലുള്ള ഫെയ്സ്ബുക് അക്കൗണ്ടിൽ പോസ്റ്റ് വന്നത്. പാനൂരിൽ ലീഗ് അക്രമത്തിൽ സിപിഎം പ്രവർത്തകർക്കു പരുക്കേറ്റെന്ന ദേശാഭിമാനി വാർത്ത ഇതിനു തൊട്ടുമുൻപു ജെയിൻ ഷെയർ ചെയ്തിരുന്നു.

മകന്റെ പേരിലുള്ള പോസ്റ്റ് വിവാദമായതോടെ ഇതിനെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞു പി.ജയരാജൻ ഫെയ്സ്ബുക്കിൽ രംഗത്തെത്തി. ഏതു സാഹചര്യത്തിലാണു മകൻ ഇങ്ങനെയൊരു പോസ്റ്റിട്ടത് എന്നറിയില്ലെന്നും പാനൂർ സംഘർഷവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലൊരു അഭിപ്രായ പ്രകടനത്തോടു താൻ യോജിക്കുന്നില്ലെന്നും ജയരാജൻ പറയുന്നു. ദൗർഭാഗ്യകരമായ മരണം നടന്ന ആ പ്രദേശത്ത് സമാധാനമുണ്ടാക്കാനുള്ള യജ്ഞത്തിൽ പാർട്ടി അനുഭാവികൾ ഏർപ്പെടണമെന്ന ആഹ്വാനവും പോസ്റ്റിലുണ്ട്.



English Summary : P Jayarajan and his son facebook post regarding Panoor murder