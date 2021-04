ഇടതു തീവ്രവാദത്തിന്റെ ചുവന്ന ഇടനാഴി; ഭീഷണിയായി ചിൻ നേഷൻ, അരകൻ ആർമി

ന്യൂഡൽഹി∙ ഛത്തീസ്ഗഡിലെ ദക്ഷിണ ബസ്തർ വനമേഖലയിൽ മാവോയിസ്റ്റുകളുമായുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലിൽ 22 ജവാന്മാർ വീരമൃത്യു വരിച്ച സംഭവം, വിരൽചൂണ്ടുന്നത് ആഭ്യന്തര സുരക്ഷയിൽ രാജ്യം നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികളിലേക്ക്. ഛത്തീസ്ഗഡ് അടക്കമുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ സുരക്ഷാ ഭീഷണിയുയർത്തുന്ന മാവോയിസ്റ്റുകൾക്കു പുറമെ കശ്മീരിലും വടക്കു കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും രാജ്യം സമാന വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നുണ്ട്. അവയെ നേരിടാൻ രാജ്യത്തിന്റെ പ്രതിരോധ സേനയും അർധസേനാ വിഭാഗങ്ങളും സുസജ്ജമാണെന്നു സേനാ വൃത്തങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ഛത്തീസ്ഗഡ്, കശ്മീർ, വടക്കു കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ രാജ്യം നേരിടുന്ന ആഭ്യന്തര സുരക്ഷാ വെല്ലുവിളികളുടെ ചിത്രം ഇങ്ങനെ:



ചുവന്ന ഇടനാഴി

കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന്റെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം നിലവിൽ മാവോയിസ്റ്റ് ഭീഷണി നിലനിൽക്കുന്നത് പ്രധാനമായും 90 ജില്ലകളിൽ. ഛത്തീസ്ഗഡ്, ആന്ധ്ര പ്രദേശ്, തെലങ്കാന, ജാർഖണ്ഡ് എന്നിവിടങ്ങളാണു മാവോയിസ്റ്റുകളുടെ സജീവ പ്രവർത്തന മേഖല. ഇടതു തീവ്രവാദ പ്രസ്ഥാനങ്ങളിൽ മുൻനിരയിലുള്ള സിപിഐ (മാവോയിസ്റ്റ്) ആണ് ചുവന്ന ഇടനാഴി എന്നു വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഈ മേഖലയിൽ നിലയുറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. പീപ്പിൾസ് ലിബറേഷൻ ഗറില ആർമി എന്ന പേരിലുള്ള സേനാ വിഭാഗവും ഇവർക്കുണ്ട്. മധ്യ ഇന്ത്യയിൽ പടർന്നുകിടക്കുന്ന ദണ്ഡകാരണ്യ വനമാണ് ഇവരുടെ സ്വാധീന മേഖല. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ബസ്തറിൽ ജവാൻമാരെ ആക്രമിച്ചത് ഈ സംഘമായിരുന്നു.

മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ഗഡ്ചിറോളി, ഒഡിഷ, ബംഗാൾ, കേരളത്തിലെ വയനാട് എന്നിവിടങ്ങളിലും മാവോയിസ്റ്റ് സാന്നിധ്യം നിലനിൽക്കുന്നു. അർധസേനാ വിഭാഗമായ സിആർപിഎഫിന്റെ കോബ്രാ (കമാൻഡോ ബറ്റാലിയൻ ഫോർ റെസല്യൂട്ട് ആക്‌ഷൻ) സംഘമാണു മാവോയിസ്റ്റ് വേട്ടയുടെ മുൻനിരയിലുള്ളത്. വനമേഖലയിലെ ഒളിപ്പോരാട്ടത്തിൽ വൈദഗ്ധ്യം നേടിയ കമാൻഡോ സംഘമാണിത്. 2009ൽ രൂപീകരിച്ച കോബ്രയിൽ നിലവിൽ 10 ബറ്റാലിയനുകളിലായി 12,000 സേനാംഗങ്ങളാണുള്ളത്. വൈകാതെ വനിതാ സേനാംഗങ്ങളും കോബ്രയിൽ അംഗങ്ങളാകും.

വെടിയൊച്ച നിലയ്ക്കാത്ത താഴ്‍‌വര

കശ്മീർ താഴ്‍വരയിൽ ഭീകരവാദത്തിന്റെ മുൻനിരയിലുള്ളത് ഹിസ്ബുൾ മുജാഹിദീൻ. തൊണ്ണൂറുകളിൽ താഴ്‌വരയിൽ കൊടുമ്പിരി കൊണ്ട ഭീകരവാദത്തിൽനിന്ന് വിഭിന്നമാണ് ഇന്നത്തെ സ്ഥിതി. അന്ന് അതിർത്തി കടന്നെത്തിയ പാക്ക് ഭീകരരാണു ഭീതി വിതച്ചതെങ്കിൽ ഇന്ന് താഴ്‌വരയിൽ രൂപം കൊണ്ട ഹിസ്ബുൾ മുജാഹിദീനാണ് അതിനു നേതൃത്വം നൽകുന്നത്. കശ്മീരിലെ യുവാക്കളെയാണു ഹിസ്ബുൾ തങ്ങളുടെ നിരയിലേക്കു റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ദക്ഷിണ കശ്മീരിലെ ഷോപിയാൻ, പുൽവാമ എന്നിവയാണു ഭീകരവാദത്തിന്റെ പ്രഭവകേന്ദ്രം.

ഹിസ്ബുൾ ഭീകരർക്കു പുറമെ, അതിർത്തി കടന്നെത്തുന്ന ലഷ്കർ, ജയ്ഷെ മുഹമ്മദ് ഭീകരരുടെ സാന്നിധ്യവും ഇവിടെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഹിസ്ബുൾ സംഘാംഗങ്ങളാണു പാക്ക് ഭീകരരെയും നയിക്കുന്നത്. ഭൂപ്രദേശത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ്, പ്രദേശവാസികൾക്കിടയിലുള്ള സ്വാധീനം എന്നിവയാണു ഹിസ്ബുൾ ഭീകരരെ നേതൃസ്ഥാനങ്ങളിലെത്തിക്കുന്നത്. പാക്കിസ്ഥാനിൽനിന്നുള്ള ഭീകരർ അവിടുത്തെ സൈന്യത്തിനു കീഴിൽ പരിശീലനം പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷമാണ് ഇന്ത്യയിലേക്കു കടക്കുന്നത്. അവരുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഹിസ്ബുൾ ഭീകരർക്ക് ആയുധങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള വൈദഗ്ധ്യം കുറവാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇന്ത്യൻ സേനയുമായുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലുകളിൽ ഏറെനേരം പിടിച്ചുനിൽക്കാൻ അവർക്കാവില്ല.

കരസേന, സിആർപിഎഫ്, കശ്മീർ പൊലീസ് എന്നിവയാണു താഴ്‍വരയിലെ ഭീകരവേട്ടയ്ക്കു നേതൃത്വം നൽകുന്നത്. ഭീകരർക്കെതിരായ ഏറ്റുമുട്ടലിന്റെ മുൻനിരയിൽ കരസേന നിലയുറപ്പിക്കും. പിന്നിൽ സിആർപിഎഫും പൊലീസും അണിനിരക്കും. ഇന്ത്യയിലേക്കു നുഴഞ്ഞുകയറാൻ തക്കംപാർത്ത് പാക്ക് അധീന കശ്മീരിലെ ഭീകര ക്യാംപുകളിൽ (ടെറർ ലോഞ്ച് പാഡ്) മുന്നൂറോളം ഭീകരർ നിലയുറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണു സേനയുടെ നിഗമനം.

വടക്കുകിഴക്കൻ മേഖല

മ്യാൻമറിൽ പട്ടാളം അധികാരം പിടിച്ചതിനു പിന്നാലെ, അവിടെനിന്ന് പലായനം ചെയ്യുന്ന നൂറുകണക്കിനു പ്രദേശവാസികൾ വടക്കു കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനമായ മിസോറമിൽ സുരക്ഷാ വെല്ലുവിളി ഉയർത്തുന്നുണ്ട്. മിസോറമിന്റെ ഭാഗത്തുള്ള 510 കിലോമീറ്റർ നീളമുള്ള അതിർത്തിയിലൂടെയാണ് ഇന്ത്യയിലേക്കു കടക്കാൻ അഭയാർഥികൾ ശ്രമിക്കുന്നത്. മിസോറമിലെ ചംഫായ് ജില്ലയിലേക്കാണ് ഏറ്റവുമധികം പേർ എത്തുന്നത്. മ്യാൻമറിൽ നിന്നുള്ള അഭയാർഥികൾക്കൊപ്പം അവിടുത്തെ വിഘടനവാദികളും മിസോറമിലേക്കു കടക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുവെന്ന ഇന്റിലിജൻസ് റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മിസോറം അതിർത്തിയിലുടനീളം ഇന്ത്യൻ സേന സുരക്ഷ ശക്തമാക്കി.

ഇന്ത്യൻ സേനാംഗങ്ങൾ സൈനിക ദിനാചരണത്തോടനുബന്ധിച്ചുള്ള പരേഡിൽ (File Photo: Money SHARMA / AFP)

ഇതുവരെ എഴുന്നൂറിലധികം പേർ മ്യാൻമറിൽനിന്നു മിസോറമിലേക്കു കടന്നതായാണ് ഇന്റിലിജൻസ് വിവരം. മ്യാൻമറിലെ വിഘടനവാദി സംഘടനകളായ ചിൻ നേഷൻ ആർമി, അരകൻ ആർമി എന്നിവയിലെ അംഗങ്ങളാണ് അഭയാർഥി പ്രവാഹത്തിന്റെ മറവിൽ ഇന്ത്യയിലേക്കു കടക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. അഭയാർഥികളെ ഇന്ത്യയിലേക്കു കടത്തരുതെന്ന കർശന നിർദേശം അതിർത്തിയിൽ കാവൽ നിൽക്കുന്ന അസം റൈഫിൾസിനു കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

