കണ്ണൂർ∙ പാനൂർ മൻസൂർ കൊലപാതകത്തിൽ രണ്ടു പ്രതികൾ കൂടി അറസ്റ്റിൽ. ഒതയോത്ത് സംഗീത്, ഒതയോത്ത് വിപിൻ എന്നിവരാണ് അറസ്റ്റിലായത്.

അക്രമിസംഘത്തിലെ പ്രധാനിയാണു വിപിൻ. എന്നാൽ എഫ്ഐആറിൽ പേരുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഒളിവിലിരിക്കേ മരിച്ച പ്രതി രതീഷിനൊപ്പം ഒളിവിൽ കഴിഞ്ഞയാളാണു സംഗീത്. മൂന്നാം പ്രതിയാണ്.



English Summary: Two more Arrested in Mansoor Murder Case