കൊച്ചി∙ തന്റെ വീട്ടില്‍ നിന്നു കണ്ടെടുത്ത പണം തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കായി ശേഖരിച്ചതെന്ന് കെ.എം.ഷാജി എംഎല്‍എ. ജനങ്ങളില്‍ നിന്ന് പിരിച്ചതാണ് പണം. അതിന്റെ രേഖകള്‍ വിജിലന്‍സിന് കൈമാറി. വിദേശ കറന്‍സി പിടിച്ചെന്ന ആരോപണം തെറ്റാണ്. കുട്ടികള്‍ ഹോബിയായി ശേഖരിച്ചവയാണ് കണ്ടെടുത്തത്.

പണം കണ്ടെടുത്തത് ക്ലോസറ്റില്‍ നിന്നാണെന്ന പ്രചാരണവും ശരിയല്ല. ക്യാംപ് ഹൗസിലെ മുറിയില്‍ കട്ടിലിന് അടിയില്‍ നിന്നാണ് പണം കണ്ടെടുത്തത്. പണം പിടിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞ് തന്നെ പൂട്ടാനാകില്ലെന്ന് കെ.എം. ഷാജി പറഞ്ഞു. വിജിലന്‍സിന്റെ നാലരമണിക്കൂര്‍ നീണ്ട ചോദ്യം ചെയ്യലിനുശേഷമാണ് കെ.എം. ഷാജി മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ചത്.



