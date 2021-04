കൊച്ചി∙ വള്ളികുന്നം പടയണിവെട്ടം ക്ഷേത്രത്തിൽ ഉത്സവത്തിനിടെ എസ്എഫ്ഐ പ്രവർത്തകനായ പത്താം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥി അഭിമന്യു (15) കുത്തേറ്റു മരിച്ച സംഭവത്തിൽ ഒരു പ്രതി കൂടി അറസ്റ്റിൽ. വള്ളികുന്നം സ്വദേശി വിഷ്ണുവാണ് അറസ്റ്റിലായത്. മുഖ്യപ്രതി സഞ്ജയ്ജിത്ത് രാവിലെ കൊച്ചിയിൽ കീഴടങ്ങിയിരുന്നു. കൊച്ചി പാലാരിവട്ടം സ്റ്റേഷനിലെത്തി കീഴടങ്ങിയ സഞ്ജയ്ജിത്തിനെ അരൂർ പൊലീസിന് കൈമാറി. അരൂർ പൊലീസ് കായംകുളം പൊലീസിന് കൈമാറും.



English Summary: One more arrested in Vallikunnam Abhimanyu Murder Case