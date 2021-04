‘സജങ്ക ഒളിച്ചു കടന്നത് ബെഡ് ഷീറ്റ് പുതച്ച്; എന്നെ വേട്ടയാടുന്നു’: ആ രാത്രി നടന്നതെന്ത്?

കൊച്ചി∙ മട്ടാഞ്ചേരിയിലെ പ്രശസ്തമായ ഹെറിറ്റേജ് ഹോട്ടലായ ‘ജിഞ്ചർ ഹൗസ് മ്യൂസിയം ഹോട്ടൽ’ വിൽക്കാനൊരുങ്ങി ഉടമ എൻ.ബി. മജ്നു. കോവിഡ് മൂലമുണ്ടായ പ്രതിസന്ധിയും ലഹരിമരുന്നു വിതരണം ഭയന്ന്, ഡിജെ പാർട്ടി നടത്താൻ അനുവദിക്കാത്തതിന്റെ പേരിൽ തന്നെ ചിലർ വേട്ടയാടുന്നതുമാണു തീരുമാനത്തിനു പിറകിലെന്നു മജ്നു. ഡിജെ പാർട്ടികളിൽ ലഹരിമരുന്നു വിതരണത്തിനു സാധ്യതയുണ്ടെന്ന വിവരത്തെ തുടർന്ന് കസ്റ്റംസ് പ്രിവന്റിവ് വിഭാഗവും സംസ്ഥാന എക്സൈസ് വിഭാഗവും ഈമാസം 10നു കൊച്ചി നഗരത്തിലെ 3 ആഡംബര ഹോട്ടലുകളിൽ പരിശോധന നടത്തിയതോടെയാണു സംഭവങ്ങളുടെ തുടക്കം. അന്നു മറ്റൊരു ആഡംബര ഹോട്ടലിൽ നടത്താനിരുന്ന ഡിജെ പാർട്ടി, പിറ്റേന്നു ജിഞ്ചർ ഹൗസ് മ്യൂസിയം ഹോട്ടലിൽ ഫാഷൻ ഷോയുടെ മറവിൽ നടത്താനുള്ള ശ്രമം കസ്റ്റംസ്, എക്സൈസ് അധികൃതരുടെ നിർദേശപ്രകാരം മജ്നു തടഞ്ഞിരുന്നു.

ഡിജെ പാർട്ടിയിൽ ലഹരിമരുന്നു വിതരണം നടക്കാനിടയുണ്ടെന്ന് കസ്റ്റംസും എക്സൈസും അറിയിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് ഡിജെ പാർട്ടി നടത്താൻ പറ്റില്ലെന്നു മജ്നു നിർബന്ധം പിടിച്ചത്. പക്ഷേ, മജ്നു ലഹരിമരുന്നു മാഫിയാസംഘത്തിന്റെ ആളാണെന്ന രീതിയിലായി തുടർന്നുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ചില മാധ്യമങ്ങളിലടക്കമുള്ള പ്രചാരണം. കോവിഡ് ലോക്ഡൗൺ കാരണം വിനോദസഞ്ചാരികളെത്താതായതോടെ ബിസിനസിൽ തിരിച്ചടിയേറ്റ മജ്നുവിനെ കൂടുതൽ പ്രതിസന്ധിയിലേക്കു തള്ളിയിടുകയായിരുന്നു, അടിസ്ഥാനരഹിതമായ ആരോപണങ്ങളിലൂടെ ചിലർ.

അധികൃതർ പറഞ്ഞത് അനുസരിച്ചതാണോ ഞാൻ ചെയ്ത തെറ്റ്?

‘ഹോട്ടലിൽ ഫാഷൻ ഷോയുടെ മറവിൽ ഡിജെ പാർട്ടി നടത്താൻ അനുവദിക്കാതിരുന്നതിനാണ് എന്നെ വേട്ടയാടുന്നത്. ലഹരിമരുന്നു വിതരണം നടക്കാനിടയുള്ളതിനാൽ ഡിജെ പാർട്ടി ഒഴിവാക്കണമെന്നും ‍നിയമവിരുദ്ധമായതിനാൽ സജങ്ക എന്ന ഡിജെയുടെ പരിപാടി നടത്തരുതെന്നുമാണു കസ്റ്റംസും എക്സൈസും നൽകിയ നിർദേശം. ഇത് അനുസരിക്കുകയാണു ഞാൻ ചെയ്തത്. പക്ഷേ, ലഹരിമരുന്നു മാഫിയയുമായി ബന്ധമുള്ളയാളാണു ഞാനെന്ന തരത്തിലായി ചില മാധ്യമങ്ങളിലടക്കമുള്ള പ്രചാരണം.

ജിഞ്ചർ ഹൗസ് ഹെറിറ്റേജ് ഹോട്ടലും ഉടമ എൻ.ബി.മജ്‍‌നുവും.

ഇവിടെ കസ്റ്റംസിന്റെയോ എക്സൈസിന്റെയോ റെയ്ഡ് നടന്നിട്ടില്ല. ഡിജെ സജങ്കയോടു പുറത്തു പോകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടതും നിർബന്ധത്തിനും പ്രലോഭനത്തിനും ഭീഷണിക്കും വഴങ്ങാതെ ഡിജെ പാർട്ടി ഒഴിവാക്കിയതുമാണോ ഞാൻ ചെയ്ത തെറ്റ്? നിയമവിധേയമായി മാത്രമേ ഇതുവരെ ബിസിനസ് നടത്തിയിട്ടുള്ളു. എത്ര നഷ്ടം സംഭവിച്ചാലും ഇനിയും അങ്ങനെയേ ചെയ്യൂ.’ മജ്നു പറഞ്ഞു. മജ്നുവിന്റെ സത്യസന്ധതയെ അംഗീകരിച്ച്, കസ്റ്റംസ് അദ്ദേഹത്തിനു കത്തു നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

ജിഞ്ചർ ഹൗസ് മ്യൂസിയം ഹോട്ടലിൽ അന്നു നടന്നതെന്ത്?

‘ഈ വർഷമാണ് ഇവിടെ ഡിജെ പാർട്ടി നടത്താൻ ആദ്യമായി അനുമതി നൽകിയത്. കോവിഡ് കാരണം വിദേശികളായ ടൂറിസ്റ്റുകളെത്താതായതോടെ, നാട്ടുകാരായ ടൂറിസ്റ്റുകളെ കൂടി പരിചയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയാണു ഹോട്ടലിൽ ഡിജെ പാർട്ടി അനുവദിക്കാമെന്നു വിചാരിച്ചത്. ഈ വർഷം 2 ഡിജെ പാർട്ടികൾ ഇവിടെ പ്രശ്നമില്ലാതെ നടന്നുപോവുകയും ചെയ്തു. അതേ ഏജൻസിയാണ്, ഈമാസം 11ന് ഫാഷൻ ഷോ നടത്താൻ വേണ്ടി വീണ്ടും സമീപിച്ചത്. 200–250 പേരുണ്ടാകുമെന്നാണു പറഞ്ഞത്. ഷോ നടത്താൻ സിറ്റി പൊലീസ് സ്പെഷൽ ബ്രാഞ്ച് അസി. കമ്മിഷണറുടെ അനുമതി േതടി. 200 പേരെ പങ്കെടുപ്പിച്ചു ഫാഷൻ ഷോ നടത്താൻ 11ന് ഉച്ചയോടെയാണു പൊലീസിന്റെ അനുമതി ലഭിച്ചത്.

ഇതിനിടെ, കൊച്ചി നഗരത്തിൽ തലേന്നു നടക്കാതെ പോയ ഒരു ഡിജെ പാർട്ടി ഇവിടേക്കു മാറ്റാൻ കഴിയുമോയെന്നും 500 പേരുണ്ടാകുമെന്നും ഫാഷൻ ഷോയുടെ സംഘാടകർ പറഞ്ഞു. പറ്റില്ലെന്നു മറുപടി നൽകി. കാരണം, 200 പേർ പങ്കെടുക്കുന്ന ഫാഷൻഷോയ്ക്കാണ് അനുമതി. ഡിജെ പാർട്ടിക്ക് അനുമതി ചോദിച്ചിട്ടു പോലുമില്ല. 500 പേരുടെ ഡിജെ പാർട്ടി നടത്തുമ്പോൾ വീണ്ടും അനുമതിയെടുക്കണം. അതിനു സാവകാശമില്ല. അപ്പോൾ, ഫാഷൻ ഷോയുടെ ടിക്കറ്റുകൾ അധികം വിറ്റിട്ടില്ലെന്നും ഡിജെ പാർട്ടിയുടെ ടിക്കറ്റെടുത്തവരിൽ ചിലർ ഫാഷൻ ഷോയ്ക്കെത്തുമെന്നുമായി സംഘാടകർ. എനിക്കു സംശയം തോന്നി. ഇതു പരിചയമില്ലാത്ത പരിപാടിയാണെന്നും കരാർ വയ്ക്കണമെന്നും സംഘാടകരോടു പറഞ്ഞു.

ഫാഷൻ ഷോ നടത്തുന്നതു സംബന്ധിച്ച് അപ്പോൾതന്നെ സംഘാടകരുമായി കരാർ ഒപ്പിട്ടു. അന്ന് മൂന്ന്, മൂന്നരയോടെ, ആളുകൾ വന്നു തുടങ്ങി. ഇത്രയധികം ആളുകളെ കണ്ടപ്പോൾ, ഡിജെ പാർട്ടി തന്നെ നടന്നേക്കാമെന്ന സംശയം ബലപ്പെട്ടു. നാലരയ്ക്ക്, എക്സൈസ് ഇൻസ്പെക്ടറുടെ ഫോൺ വന്നു. ഹോട്ടലിൽ ഡിജെ പാർട്ടി നടക്കുന്നുണ്ടോയെന്നായിരുന്നു ചോദ്യം. ഫാഷൻ ഷോ ഉണ്ടെന്നും ഡിജെ ഇല്ലെന്നും മറുപടി നൽകി. കുറച്ചു കഴിഞ്ഞ്, അവർ ഒരു ഫോട്ടോ വാട്സാപ് ചെയ്തു തന്നു. സജങ്കയുടെ ഫോട്ടോ ആയിരുന്നു അത്. ഞാൻ ആദ്യമായാണു സജങ്കയുടെ ഫോട്ടോ കാണുന്നത്. ഫോട്ടോ, ഫാഷൻ ഷോയുടെ സംഘാടകരെ കാണിച്ച്, ഇയാൾ ഇവിടെ ഡിജെ നടത്തുന്നുണ്ടോയെന്നു ചോദിച്ചു. ഉണ്ടെന്നായിരുന്നു അവരുടെ മറുപടി.

ഇതിനകം, സജങ്ക ഹോട്ടലിലെത്തിയിരുന്നു. സജങ്ക സ്ഥലത്തുണ്ടെന്ന് എക്സൈസിനു മറുപടി നൽകി. സജങ്കയ്ക്ക് ടൂറിസ്റ്റ് വീസയാണെന്നും ഡിജെ നടത്താൻ അനുമതിയില്ലെന്നും ഡിജെ നടത്തിയാൽ ഹോട്ടൽ ഉടമയെയടക്കം പ്രതിയാക്കി കേസെടുക്കുമെന്നുമായി ഉദ്യോഗസ്ഥർ. ഫാഷൻ ഷോ നടത്താനാണ് അനുമതി നൽകിയതെന്നും കരാറുണ്ടെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥരോടു പറഞ്ഞു. 6 മണിയോടെ എക്സൈസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ സ്ഥലത്തെത്തി. ഫാഷൻ ഷോയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവരും എത്തുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഇതിനിടെ, കസ്റ്റംസ് പ്രിവന്റിവ് സൂപ്രണ്ട് വിവേക് സാർ വിളിച്ചു. സജങ്കയുടെ ഡിജെ ഒരു തരത്തിലും അനുവദിക്കരുതെന്നും അനുവദിച്ചാൽ കേസെടുക്കേണ്ടി വരുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഇക്കാര്യം ഞാൻ സംഘാടകരെ അറിയിച്ചു. പക്ഷേ, ഡിജെ നടത്തിയേ അടങ്ങൂ എന്ന നിലയിലായിരുന്നു അവർ. അപ്പോഴേക്കും സന്ധ്യയായി. 600ൽ പരം ആളുകൾ ഇതിനകം എത്തിയിരുന്നു. ഫാഷൻ ഷോയുടെയും ഡിജെ പാർട്ടിയുടെയും സംഘാടകരുമായി തർക്കിച്ചു. ഞാൻ പറയുന്നത് അവർ ഗൗനിക്കുന്നതേയില്ല. ഡിജെ ഒരു തരത്തിലും ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നായിരുന്നു അവരുടെ നിലപാട്. ഇതിനകം, എക്സൈസ് സംഘം സ്ഥലം വിട്ടിരുന്നു. ടിക്കറ്റ് വിറ്റുപോയതാണെന്നും നടത്താതിരിക്കാൻ പറ്റില്ലെന്നുമൊക്കെ അവർ നിർബന്ധം പിടിച്ചു. ഉന്നതരായ ചില നേതാക്കളെ കൊണ്ടും പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെകൊണ്ടും വിളിപ്പിക്കാമെന്നും പറഞ്ഞു. ഞാൻ സമ്മതിച്ചില്ല.

കസ്റ്റംസും എക്സൈസും ഡിജെക്ക് അനുമതി നൽകിയെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാനും അവർ ശ്രമിച്ചു. കസ്റ്റംസിലെ വിവേക് സാർ (കസ്റ്റംസ് സൂപ്രണ്ട് വിവേക് വാസുദേവൻ നായർ) പറഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഡിജെ അനുവദിക്കൂ എന്നു തറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞു. പ്രശ്നം വഷളാകുമെന്നു തോന്നിയതോടെ, ഡിജെ സജങ്കയെ പിൻവാതിലിലൂടെ പുറത്തെത്തിച്ച്, ഹോട്ടലിൽനിന്നു മാറ്റി. ഹോട്ടലിലെ ബെഡ് ഷീറ്റ് പുതപ്പിച്ചാണ് ആളെ പുറത്തെത്തിച്ചത്. അധികം അകലെയല്ലാതെ സജങ്കയെ മാറ്റിപ്പാർപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. അവസരം കിട്ടിയാൽ, സജങ്കയുടെ ഡിജെ നടത്താമെന്നായിരുന്നു അവരുടെ കണക്കുകൂട്ടൽ‍. സജങ്ക സ്ഥലം വിട്ടിട്ടും അയാളുടെ ഡിജെ നടത്തുമെന്നുതന്നെയാണു സംഘാടകർ അനൗൺസ് ചെയ്തത്. ഇതു മാറ്റണമെന്നു പറഞ്ഞപ്പോൾ, ആളുകളെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ വേണ്ടിയെന്നായിരുന്നു സംഘാടകരുടെ വിശദീകരണം.

ഇതിനിടെ, ഫാഷൻ ഷോ തുടങ്ങി. നേരം ഇരുട്ടിയിരുന്നു. വിവേക് സാറിനെ വീണ്ടും വിളിച്ചു. നടത്തരുതെന്ന് അദ്ദേഹം കർശന നിർദേശം നൽകി. ഇതിനിടെ, സംഘാടകരിൽ ചിലർ എന്നെ നിർബന്ധിച്ചു കാറിൽ കയറ്റാൻ ശ്രമിച്ചു. ഇതോടെ, മ‍‍ട്ടാഞ്ചേരി അസി. പൊലീസ് കമ്മിഷണറോടു സഹായം തേടി. സമീപിച്ചു. കസ്റ്റംസും ഇടപെട്ടു. പൊലീസ് സംഘം എത്തി. ദൈവാനുഗ്രഹമെന്നു പറയട്ടെ, അപ്പോഴേക്കും കനത്ത മഴ പെയ്തു. ഹോട്ടലിലെ ഓപൺ ഗാർഡനിലാണു ഫാഷൻ ഷോ വച്ചിരുന്നത്. മഴ അവഗണിച്ച്, പൊലീസുകാർ ഇടപെട്ട് 2 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് എല്ലാവരെയും തിരിച്ചയച്ചു. അപ്പോഴേക്കും രാത്രി 9 കഴിഞ്ഞിരുന്നു. 40,000 രൂപയുടെ ബീയറാണ് അന്നു വിറ്റത്. ഉണ്ടാക്കിയ ഭക്ഷണം മുഴുവൻ കളയേണ്ടി വന്നു. ഓപൺ ഗാർഡനു വാടകയുണ്ടായിരുന്നില്ല. നാട്ടുകാരും ഹോട്ടൽ പരിചയപ്പെടട്ടെയെന്നു ചിലർ പറഞ്ഞതും കോവിഡ് ലോക്ഡൗൺ കാരണം ബിസിനസ് മോശമായതും കണക്കിലെടുത്താണു ഡിജെ പാർട്ടി നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചത്. അതിനു കിട്ടിയ തിരിച്ചടിയാണിത്.

‘സജങ്ക ആരാണെന്നു പോലുമെനിക്കറിയില്ല. പക്ഷേ, ലഹരിമാഫിയക്കാരൻ, ഹോട്ടലിൽ പെൺവാണിഭം നടന്നു തുടങ്ങിയ പ്രചാരണങ്ങളുമായി പിറ്റേന്നുമുതൽ ചിലർ രംഗത്തെത്തി. ചെറിയൊരു ആന്റിക് ഷോപ്പുമായി തുടങ്ങിയയാളാണു ഞാൻ. രാവും പകലും കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് ഈ നിലയിലെത്തിയത്. പരമാര േദവിയുടെ അനുഗ്രഹമാണീ ഹോട്ടൽ. ഹെറിറ്റേജ് ഹോട്ടൽ എന്ന നിലയിൽ ബാർ ലൈസൻസിന് അർഹതയുണ്ടായിട്ടു പോലും അതെടുത്തില്ല. സുഹൃത്തുക്കളുടെ നിർബന്ധം കണക്കിലെടുത്താണ്, ഒരു വർഷം മുൻപ് ബീയർ ആൻഡ് വൈൻ തുടങ്ങിയത്.’ മജ്നു പറയുന്നു.

ജിഞ്ചർ മ്യൂസിയം ഹോട്ടലിന്റെ വിജയകഥ

ഇഞ്ചിയും പുരാവസ്തുവും ചേരുംപടി ചേരാത്തവയാണ്. പക്ഷേ, രണ്ടും ചേർത്തുവച്ച വിജയകഥയാണു മജ്്നുവിന്റേത്. കൊച്ചി കായലോരത്ത്, പതിറ്റാണ്ടുകൾ നീണ്ട സ്വപ്രയത്നം കൊണ്ടു മജ്നു പടുത്തുയർത്തിയ ഹെറിറ്റേജ് ഹോട്ടലാണു ജിഞ്ചർ മ്യൂസിയം ഹൗസ്. നൂറ്റാണ്ടു പഴക്കമുള്ള, സുഗന്ധ വ്യഞ്ജന വെയർഹൗസായിരുന്നു ഈ കെട്ടിടം. ഇഞ്ചിയായിരുന്നു പ്രധാന ഇനം. ഹോട്ടലാക്കിയപ്പോൾ, ജിഞ്ചറിനെ മജ്നു കൈവിട്ടില്ല. ഭക്ഷണ, പാനീയ ഇനങ്ങളിലും ജിഞ്ചർ സ്പെഷലുകൾക്കുതന്നെ മുൻഗണന. ഹോട്ടലിലേക്കു കടക്കും മുൻപ്, ഹോട്ടലിനോടു ചേർന്നുള്ള ചെറിയൊരു ആന്റിക് ഷോപ്പിൽനിന്നു തുടങ്ങുന്നു ആ കഥ.

ജിഞ്ചർ ഹൗസ് മ്യൂസിയം ഹോട്ടൽ (Photo Courtesy: Ginger House Museum Hotel Facebook Page)

300 അടിയിൽനിന്ന് അടിവച്ചടിവച്ച്...

1981ൽ, തേവര എസ്എച്ച് കോളജിൽനിന്ന് ബോട്ടണിയിൽ ബിരുദം നേടി.ഫിനാൻസ് കമ്പനിയിലും മത്സ്യസംസ്കരണ കമ്പനിയിലും ജോലി ചെയ്തു. ഒപ്പം, ഹോമിയോ മരുന്നു ഷോപ് സ്വന്തമായി നടത്തുകയും ചെയ്തു. 1982 മുതൽ, ഞായറാഴ്ചകളിൽ ടൂറിസ്റ്റ് ഗൈഡ് ആയി. 1989ൽ 300 ചതുരശ്ര അടിയിൽ, ആന്റിക് വസ്തുക്കളുമായി മട്ടാഞ്ചേരിയിൽ ആന്റിക് ഷോപ് തുടങ്ങി. ബിസിനസ് വളർന്നതോടെ, അതേ കെട്ടിടത്തിന്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലേക്കു കട വികസിപ്പിച്ചു. ഇന്ന്, മജ്നുവിന്റെ ആന്റിക് ഷോപ്പും ഹോട്ടലും 80,000 ചതുരശ്ര അടി കെട്ടിടത്തിലാണ്. ഷോപ്പും ഗോഡൗണും ഹോട്ടലുമൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അടുത്തടുത്തു കിടക്കുന്ന കെട്ടിടങ്ങളിൽ.

ഫർണിച്ചറുകളും ഭരണികളും കൽത്തൂണുകളും കൊത്തുപണികളുള്ള മരത്തൂണുകളും മരത്തിന്റെ മച്ചും ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങളും കരിങ്കൽത്തൂണുകളും പഞ്ചലോഹ വിഗ്രഹളുമടക്കം വൻ ശേഖരമാണിവിടെയുള്ളത്. ഒരു കോടി രൂപ വിലയുള്ള, മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ കൂർമാവതാരത്തിന്റെ പഞ്ചലോഹ വിഗ്രഹമടക്കം ഇവിടെയുണ്ട്. 150 വർഷം പഴക്കമുള്ള, തേക്കിൽ തീർത്ത പള്ളി അൾ‍ത്താര അതുപോലെ എടുത്തുവച്ചിട്ടുണ്ട്. ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പുരാവസ്തു ശേഖരമാണിതെന്നും എല്ലാം പുരാവസ്തു വകുപ്പിന്റെ അംഗീകാരത്തോടെ, ഔദ്യോഗിക രേഖകളിലുള്ളതാണെന്നും 400 വർഷം വരെ പഴക്കമുള്ളവ ഇവിടെയുണ്ടെന്നും മജ്നു പറഞ്ഞു.

ജിഞ്ചർ ഹൗസ് ഹെറിറ്റേജ് ഹോട്ടൽ

പെയിന്റിങ്ങുകളും കൗതുക വസ്തുക്കളും വേറെ. ക്രിസ്തുവിന്റെ രൂപങ്ങളും വിവിധ തരത്തിലുള്ള കുരിശുകളും ജീവനക്കാരുടെ ആവശ്യപ്രകാരം അവരുടെ പ്രാർഥനയ്ക്കായി വിട്ടു കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ‘അതു വിൽക്കാൻ പാടില്ലെന്നാണ് അവരുടെ ആവശ്യം.’ മജ്നു പറഞ്ഞു. ജീവനക്കാർ, അവിടെ വിളക്കു കത്തിച്ചു വച്ചു പ്രാർഥിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നു ശേഖരിച്ചവയാണ് ഈ കൂറ്റൻ ശേഖരം.

ജിഞ്ചർ ഹൗസ് കോഫി ഷോപ്

2006ൽ, ആന്റിക് ഷോപ്പിനോടു ചേർന്നു പുഴത്തീരത്തുള്ള 40 സെന്റ് ഭൂമി മജ്നുവിനു നൽകിയതു മമ്മൂട്ടിയുടെ ഭാര്യാപിതാവ് പി.എസ്. അബുവാണ്. അഡ്വാൻസ് തുക മാത്രം വാങ്ങിയാണു ഭൂമി തന്റെ പേരിലേക്ക് അദ്ദേഹം എഴുതിത്തന്നതെന്നു മജ്നു. പിന്നീടു വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാണു ഭൂമിയുടെ വില കൊടുത്തു തീർത്തതത്. ഇവിടെയും ആന്റിക് ഷോപ് തന്നെയായിരുന്നു. 2007ൽ, കടയോടു ചേർന്ന് ‘ജിഞ്ചർ ഹൗസ് കോഫി ഷോപ്’ തുടങ്ങി. കാപ്പിയും ചായയും കുടിക്കാനെത്തുന്നവർ ആന്റിക് ഷോപ്പിൽ കയറുമല്ലോ. അതും നല്ലനിലയിൽ നടന്നു. 2017ൽ ആണു ലക്ഷ്വറി ഹോട്ടൽ തുടങ്ങിയത്. ‘ഇതിലെ ഓരോ മുറിയും ഓരോ തരത്തിലാണു ഡിസൈൻ ചെയ്തത്. അതെന്റെ സ്വപ്നമാണ്. പലരും വില പറഞ്ഞു വന്നു. കൊടുത്തില്ല. ലോകത്തുതന്നെ മറ്റൊരിടത്തും ഇതുപോലൊരു ഹോട്ടൽ കാണാൻ കഴിഞ്ഞെന്നു വരില്ല.’ മജ്നു പറഞ്ഞു.

ചെട്ടിനാട് ഹാൾ, ആറന്മുള പള്ളിയോടം..: കാഴ്ചകളുടെ ഹോട്ടൽ

മജ്നു പറഞ്ഞതു വെറുതെയല്ല. ആറന്മുളയിൽനിന്നു കൊണ്ടുവന്ന, 132 വർഷം പഴക്കമുള്ള പള്ളിയോടമാണു ഹോട്ടലിന്റെ ലോബിയിൽ. 10 വർഷം മുൻപാണു മജ്നു, പള്ളിയോടം വാങ്ങിയത്. ലോബിയിലെ ഇരിപ്പിടങ്ങളെല്ലാം ആന്റിക് ഫർണിച്ചറുകളാണ്. ലോബിയുടെ ഹാൾ, തമിഴ്നാട് കാരക്കുടിയിൽ നിന്നു കൊണ്ടുവന്ന് അതേപടി നിർമിച്ച ചെട്ടിനാട് വാസ്തുവിദ്യ പ്രകാരമുള്ള ഹാൾ ആണ്. പുതുച്ചേരി കാരക്കലിൽനിന്നു പൊളിച്ചെടുത്ത, ഫ്രഞ്ച് വാസ്തുവിദ്യ പ്രകാരമുള്ള കെട്ടിടത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങളും ഹോട്ടലിലുണ്ട്. ഹോളണ്ടിൽ നിന്നുള്ള ഷാന്റ്‌ലിയറും ശ്രദ്ധേയം. 8 മുറികളിൽ നിറയെ ആന്റിക് ഫർണിച്ചറുകളും ചില്ലുവിളക്കുകളുമാണ്. രാജകീയ പ്രൗഢി നിറഞ്ഞ മുറികൾ. ശുചിമുറിയാകട്ടെ, അത്യാധുനികവും. സ്വർണം പൂശിയ വാഷ്ബേസിനുകൾ.

ജിഞ്ചർ ഹൗസ് മ്യൂസിയം ഹോട്ടലിലെ പള്ളിയോടം (Photo Courtesy: Ginger House Museum Hotel Facebook Page)

ഓരോ മുറിയും 500 മുതൽ 1000 വരെ ചതുരശ്ര അടിയുണ്ട്. വരാന്തകളിലും ആന്റിക് ഫർണിച്ചറുകൾ തന്നെ. കൊച്ചിക്കായലിന്റെ കാഴ്ച വേറെ. ‘കടം വാങ്ങിയും അല്ലാതെയും കോടികളാണു ചെലവിട്ടത്. എല്ലാം എന്റെ ആശയമായിരുന്നു. മക്കളും ഭാര്യയും എതിർപ്പു പ്രകടിപ്പിച്ചുവെങ്കിലും കേട്ടില്ല. കൈവിട്ട കളിയായിരുന്നു. ഹോട്ടലിന് 2020 ആദ്യം കേന്ദ്ര ടൂറിസം വകുപ്പിന്റെ ഹെറിറ്റേജ് പദവി ലഭിച്ചു. വേണമെങ്കിൽ ബാർ തുടങ്ങാം. ഞാൻ സമ്മതിച്ചില്ല. ചിലരുടെ നിർബന്ധത്തിനു വഴങ്ങിയാണു 2020 ഫെബ്രുവരിയിൽ ബീയർ ആൻഡ് വൈൻ പാർലറിനു സമ്മതം മൂളിയത്.

ഇതിനിടെ, ലോകമാകെ കോവിഡ് ലോക്ഡൗൺ വന്നു. വിദേശത്തുനിന്നു വിനോദസഞ്ചാരികളെത്താതായി. എങ്കിൽ, നാട്ടുകാരായ വിനോദസഞ്ചാരികളെ ആകർഷിച്ചു പിടിച്ചു നിൽക്കാനുള്ള വഴി തേടി. ഇതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഇക്കൊല്ലമാദ്യം ഡിജെ പാർട്ടി അനുവദിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്. 2 ഡിജെ പാർട്ടികൾ കുഴപ്പമില്ലാതെ നടന്നുപോയി. അന്നു റെയ്ഡ് നടന്നിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇതിലും വലിയ ആരോപണം കേൾക്കേണ്ടി വന്നേനെ.

ജിഞ്ചർ ഹൗസ് മ്യൂസിയം ഹോട്ടൽ (Photo Courtesy: Ginger House Museum Hotel Facebook Page)

മജ്നു വിൽക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ജിഞ്ചർ ഹൗസ് മ്യൂസിയം ഹോട്ടലിനു മാത്രം 60 കോടിയിലധികം രൂപ വിലവരും. മാനേജ്മെന്റ് കൺസൽറ്റന്റ് പി. ജയരാമൻ രചിച്ച, മികച്ച സംരംഭകരെ പറ്റിയുള്ള ‘റിഫ്ലക്‌ഷൻസ് ഇൻ ട്രാൻക്വിലിറ്റി’ എന്ന പുസ്തകത്തിൽ മജ്നുവിന്റെ വിജയകഥ വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. പുസ്തകത്തിലെ മറ്റു ജീവിതകഥകൾ ഇവരുടേതാണ്: മെട്രോമാൻ ഇ. ശ്രീധരൻ, കൊച്ചൗസേപ് ചിറ്റിലപ്പിള്ളി, ഡോ. വർഗീസ് കുര്യൻ, ജി.പി.സി. നായർ, മാത്യു ആന്ത്രപ്പേർ!

300ന്റെ ഭാഗ്യം

ആന്റിക് ഷോപ് തുടങ്ങുന്നതിനു മുൻപ്, ഫിനാൻസ് കമ്പനി തുടങ്ങാൻ മജ്നുവിനു പിതാവു നൽകിയത് 300 രൂപയാണ്. ആദ്യത്തെ ആന്റിക് ഷോപ് 300 ചതുരശ്ര അടിയിൽ. വാടക 300 രൂപ.

പരമാര ദേവിയുടെ അനുഗ്രഹം

പരമാര ദേവിയുടെ ഭക്തനാണു ഞാൻ. ആന്റിക് ഷോപ് തുടങ്ങുന്നതിനു മുൻപ്, ഞാൻ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ഫിനാൻസ് കമ്പനിയിൽ പാർട്ണറായി ചേർക്കാമെന്നൊരു വാഗ്ദാനം ലഭിച്ചു. പാർട്ണറായി ചേരാനുള്ള കരാറുമായി രാവിലെ പരമാര ദേവീക്ഷേത്രത്തിനു മുന്നിൽനിന്നു പ്രാർഥിച്ചു. 3000 രൂപയുമായി മാനേജിങ് പാർട്ണറെ സമീപിച്ചെങ്കിലും അദ്ദേഹം നിരസിച്ചു. ജോലിക്കാരനെ പാർട്ണറാക്കാൻ പറ്റില്ലെന്നായിരുന്നു മറുപടി. തിരിച്ച്, ക്ഷേത്ര നടയിലെത്തി ആ കരാർ കീറിക്കളഞ്ഞു. സങ്കടം ദേവിയോടു പറഞ്ഞു. പിന്നീട്, അതേ കമ്പനിയുടെ കെട്ടിടത്തിനു മുകളിലായി ചെറിയ തോതിൽ ഫിനാൻസ് കമ്പനി സ്വന്തമായി തുടങ്ങി. കുറച്ചു കാലത്തിനു ശേഷം, പഴയ ഫിനാൻസ് കമ്പനി പൊളിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ വാങ്ങി. എല്ലാ ദിവസവുമെന്നോണം ഞാനും കുടുംബവും പരമാര ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകും. ഭാര്യ നീതു. മക്കളായ വിഷ്ണു, ലക്ഷ്മി എന്നിവരും വിഷ്ണുവിന്റെ ഭാര്യ ഗോപിക, ലക്ഷ്മിയുടെ ഭർത്താവ് ബ്രിജേഷ് എന്നിവരും ബിസിനസിൽ മജ്നുവിനെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട്.

ഭാവി?

കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ കാരണം വിനോദസഞ്ചാരികളെത്താതായതോടെ, ഹോട്ടൽ ഈമാസം 27 മുതൽ താൽക്കാലികമായി അടച്ചിരിക്കുകയാണ്. ആന്റിക് ഷോപ് തുറക്കും. കൊച്ചി കായിലെ ഓളങ്ങൾ മജ്നുവിന് ആശ്വാസം പകരുന്നില്ല. ‘500–1000 ഡോളറുകൾക്കാണു മുറി വാടകയ്ക്കു കൊടുത്തിരുന്നത്. കോവിഡ് എല്ലാം തകിടം മറിച്ചു. ഹോട്ടൽ മുറികൾ ആരുടെയും ഉപദേശം നോക്കിയല്ല ഡിസൈൻ ചെയ്തതും അലങ്കരിച്ചതും വിലകൂടിയ ആന്റിക് ഫർണിച്ചറുകൾ വച്ചതും. ലക്ഷക്കണക്കിനു രൂപയുടെ വാഷ്ബേസിനുകളാണുള്ളത്. എല്ലാം എന്റെ തീരുമാനവും ആശയവും അനുസരിച്ചായിരുന്നു. അതിനുള്ള തിരിച്ചടിയാണിപ്പോൾ കിട്ടുന്നത്.

ജിഞ്ചർ ഹൗസ് മ്യൂസിയം ഹോട്ടൽ മുറി (Photo Courtesy: Ginger House Museum Hotel Facebook Page)

ബാധ്യത വർധിച്ചു വരികയാണ്. അതിനിടയിലാണ്, അപമാനിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രചാരണം. ഹോട്ടൽ ഉപേക്ഷിക്കുകയാണ്. ഇനി ആന്റിക് ഷോപ് മതി. സമാധാനമുണ്ടല്ലോ.’ മജ്നു പറഞ്ഞു നിർത്തി. മറ്റൊരു ഹോട്ടൽ ശൃംഖലയുടെയും സഹായമോ സഹകരണമോ ഇല്ലാതെ രാജ്യാന്തര നിലവാരത്തിൽ 4 വർഷം ഹോട്ടൽ നടത്തിയ മജ്നുവിന്റെ സ്വരത്തിൽ നിരാശ പടരുന്നു. കായൽക്കാറ്റിനും ആ സങ്കടം മായ്ക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. മജ്നുവെന്ന സംരംഭകനെ കൊച്ചിക്കാർക്കു പോലും ചിരപരിചിതമല്ല. 60 കോടി രൂപയുടെ പൈതൃക ഹോട്ടലിന്റെയും ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആന്റിക് ശേഖരത്തിന്റെയും ഉടമയുടെ ഭാഷയും വേഷവും അതിനു ചേർന്നതുമല്ല.

മജ്നുവന്റെ ജിഞ്ചർ സ്പെഷലുകൾ ഇനി വിദേശികൾക്കു രുചിക്കാൻ കഴിയുമോയെന്നറിയില്ല. ഇഞ്ചിപ്പുരയിൽ മജ്നു രാജകീയ പ്രൗഢിയുടെ വിസ്മയം തീർത്ത മുറികളിൽ ഇനി വിദേശികളെത്തുമോയെന്നുമറിയില്ല. കോവിഡ് പ്രതിസന്ധി മാറി, വീണ്ടും കൊച്ചിക്കായലിൽ പ്രതീക്ഷകളുടെ പുതിയ സൂര്യനുദിക്കുമ്പോൾ ജിഞ്ചർ മ്യൂസിയം ഹോട്ടലിൽ മജ്നു ഉണ്ടാകുമോയെന്നുമറിയില്ല. പക്ഷേ, ഒരുകാര്യം മജ്നു ഉറപ്പു നൽകുന്നു: ‘പുരാവസ്തുക്കളുടെ കാവൽക്കാരനായി ഞാൻ മട്ടാഞ്ചേരിയിലുണ്ടാകും. മട്ടാഞ്ചേരിക്കാർക്കിടയിൽ ഒരാളായി, ജിഞ്ചർ സോഡയിൽ അലിഞ്ഞു ചേർന്ന ഇഞ്ചിക്കൂട്ടായി...’

