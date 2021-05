തിരുവനന്തപുരം∙ മന്ത്രിസ്ഥാനം ആവശ്യപ്പെട്ട് ഐഎന്‍എല്‍. ഇക്കാര്യം ഉന്നയിച്ച് എല്‍‍ഡിഎഫ് കണ്‍വീനര്‍ എ. വിജയരാഘവന് ഐഎന്‍എല്‍ സംസ്ഥാന നേതൃത്വം കത്ത് നല്‍കി. ഐഎന്‍എലിന്‍റെ ഏക എംഎല്‍എയായ അഹമ്മദ് ദേവര്‍കോവിലിനെ മന്ത്രിയാക്കണമെന്നാണു കത്തിലെ ആവശ്യം. മുസ്‌ലിം ലീഗിന്‍റെ സീറ്റായിരുന്ന കോഴിക്കോട് സൗത്താണ് അഹമ്മദ് ദേവര്‍കോവില്‍ തിരിച്ചുപിടിച്ചത്.

English Summary : INL writes to A Vijayaraghavan asking for ministership