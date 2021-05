കോവിഡ്: മെമു ഉൾപ്പെടെ കൂടുതൽ ട്രെയിൻ സർവീസുകൾ റദ്ദാക്കി– പട്ടിക

കൊച്ചി ∙ കോവി‍ഡ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ 31 വരെ കൂടുതൽ ട്രെയിനുകൾ റദ്ദാക്കി. 8 മുതൽ 31 വരെ ഇപ്പോൾ സംസ്ഥാനത്തു സർവീസ് നടത്തുന്ന മെമു സർവീസുകളും നിർത്തലാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

റദ്ദാക്കുന്ന എക്സ്പ്രസ് സ്പെഷലുകൾ

1. ചെന്നൈ– തിരുവനന്തപുരം സൂപ്പർ (9 മുതൽ 30 വരെ)

2. തിരുവനന്തപുരം– ചെന്നൈ സൂപ്പർ (8 മുതൽ 29 വരെ)

3. ചെന്നൈ– മംഗളൂരു എക്സ്പ്രസ് (8 മുതൽ ജൂൺ 1 വരെ)

4. മംഗളൂരു– ചെന്നൈ എക്സ്പ്രസ് (8 മുതൽ 31 വരെ)

5. എറണാകുളം– തിരുവനന്തപുരം വഞ്ചിനാട് (9 മുതൽ ജൂൺ 1 വരെ)

6. തിരുവനന്തപുരം– എറണാകുളം വഞ്ചിനാട് (8 മുതൽ 31 വരെ)

7. കൊച്ചുവേളി–മംഗളൂരു അന്ത്യോദയ (8 മുതൽ 29 വരെ)

8. മംഗളൂരു–കൊച്ചുവേളി അന്ത്യോദയ (9 മുതൽ 30 വരെ)

9. തിരുനെൽവേലി–പാലക്കാട് പാലരുവി (8 മുതൽ 31 വരെ)

10. പാലക്കാട്–തിരുനെൽവേലി പാലരുവി (9 മുതൽ ജൂൺ 1 വരെ)

11. തിരുവനന്തപുരം–മംഗളൂരു എക്സ്പ്രസ് (8 മുതൽ 31 വരെ)

12. മംഗളൂരു–തിരുവനന്തപുരം എക്സ്പ്രസ് (9 മുതൽ ജൂൺ 1 വരെ)

13. നാഗർകോവിൽ–മംഗളൂരു ഏറനാട് എക്സ്പ്രസ് (9 മുതൽ ജൂൺ 1 വരെ )

14. മംഗളൂരു–നാഗർകോവിൽ ഏറനാട് എക്സ്പ്രസ് (8 മുതൽ 31 വരെ)

15. എറണാകുളം–ബാനസവാടി എക്സ്പ്രസ് (9 മുതൽ 30 വരെ)

16. ബാനസവാടി–എറണാകുളം എക്സ്പ്രസ് (10 മുതൽ 31 വരെ)

17. എറണാകുളം–ബെംഗളൂരു ഇന്റർസിറ്റി (8 മുതൽ 31 വരെ)

18. ബെംഗളൂരു–എറണാകുളം ഇന്റർസിറ്റി (9 മുതൽ ജൂൺ 1 വരെ)

19. തിരുവനന്തുപുരം–ഷൊർണൂർ വേണാട് (8 മുതൽ 31 വരെ)

20. ഷൊർണൂർ–തിരുവനന്തപുരം വേണാട് (8 മുതൽ 31 വരെ)

21. തിരുവനന്തപുരം–കണ്ണൂർ ജനശതാബ്ദി (9 മുതൽ 31 വരെ)

22. കണ്ണൂർ–തിരുവനന്തപുരം ജനശതാബ്ദി (10 മുതൽ ജൂൺ 1 വരെ)

23. പാലക്കാട്–തിരുച്ചിറപ്പള്ളി എക്സ്പ്രസ് (9 മുതൽ ജൂൺ 1 വരെ)

24. തിരുച്ചിറപ്പള്ളി–പാലക്കാട് എക്സ്പ്രസ് ( 8 മുതൽ 31 വരെ)

25. തിരുവനന്തപുരം–നിസാമുദ്ദീൻ സ്പെഷൽ (11 മുതൽ 25 വരെ)

26. നിസാമുദ്ദീൻ–തിരുവനന്തപുരം സ്പെഷൽ (14 മുതൽ 28 വരെ)

