മദ്യത്തിനു പകരം സാനിറ്റൈസർ കുടിച്ചെന്ന് സംശയം; ആലപ്പുഴയിൽ 2 പേർ മരിച്ചനിലയിൽ

ആലപ്പുഴ∙ തുറവൂർ ചാവടിയിൽ സാനിറ്റൈസർ കുടിച്ച് 2 പേർ മരിച്ചെന്ന് സംശയം. ചാവടി സ്വദേശികളായ സ്‌റ്റീഫൻ (50), ബൈജു (48) എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. ഇന്നു രാവിലെയാണ് സംഭവം. ഫൊറൻസിക് വിദഗ്ധരുടെ പരിശോധനയ്ക്കു ശേഷമേ മരണകാരണം സ്ഥിരീകരിക്കാൻ കഴിയുവെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു. സാനിറ്റൈസർ മദ്യത്തിനു പകരം ഉപയോഗിച്ചതാണെന്നു കരുതുന്നു. വീട്ടിൽനിന്ന് സാനിറ്റൈസർ കുപ്പിയും ഗ്ലാസും കണ്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പൊലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

English Summary: Two found dead in Alappuzha, Police suspects they drank sanitizer instead of liquor