വിശാഖപട്ടണത്ത് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ പെട്രോളിയം പ്ലാന്റിൽ വൻ തീപിടുത്തം

വിശാഖപട്ടണം∙ ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ പെട്രോളിയം പ്ലാന്റിൽ(എച്ച്പിസിഎൽ) വൻ തീപിടുത്തം. പ്ലാന്റിനകത്തുനിന്ന് കനത്ത പുക ഉയരുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവന്നു. അഗ്നിശമന സേന സ്ഥലത്തെത്തി തീയണയ്ക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ ആരംഭിച്ചതായി വാർത്ത ഏജൻസി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.

എണ്ണ ശുദ്ധീകരണശാലയുടെ മൂന്നാം യൂണിറ്റിൽ സ്ഫോടനം നടന്നതിനെ തുടർന്നാണ് തീപിടുത്തം ഉണ്ടായതെന്ന് ഡിവിഷനൽ പൊലീസ് കമ്മിഷണർ ഐശ്വര്യ റോസ്തഗി അറിയിച്ചു. അഞ്ച് അഗ്നിശമന സേന യൂണിറ്റുകൾ സ്ഥലത്തെത്തി തീയണയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. കൂടുതൽ യൂണിറ്റുകളെ എത്തിക്കും. തീപിടുത്തത്തിന്റെ കാരണം വ്യക്തമല്ല. ഇതുവരെ ആളപായം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നും അവർ പറഞ്ഞു.



English Summary : Major Fire Breaks Out At Oil Refinery In Visakhapatnam