മകളെ ശല്യം ചെയ്ത യുവാവിനെ അടിച്ചു കൊന്നു; പിതാവ് അറസ്റ്റിൽ

ചെന്നൈ∙ ചെങ്കൽപെട്ടിൽ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത മകളെ ശല്യം ചെയ്ത യുവാവിനെ പട്ടാപ്പകൽ അടിച്ചു കൊലപ്പെടുത്തിയ പിതാവ് അറസ്റ്റിൽ. പരനൂർ സ്വദേശിനിയായ പ്ലസ് വൺ വിദ്യാർഥിനിയുടെ പിതാവാണ് ഇതേ പ്രദേശത്തു താമസിക്കുന്ന രാജേഷ് (22) എന്ന യുവാവിനെ നാട്ടുകാരുടെ കൺമുന്നിൽ അടിച്ചു കൊലപ്പെടുത്തിയത്.



മകളെ ശല്യം ചെയ്യരുതെന്ന് പിതാവ് മുൻപു മൂന്നു വട്ടം രാജേഷിനു താക്കീതു നൽകിയിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം പലചരക്കു കടയിൽ പോയി മടങ്ങിയ പെൺകുട്ടിയെ യുവാവ് വീണ്ടും ശല്യം ചെയ്തു. രോഷാകുലനായ പിതാവ് സമീപത്തെ ജംക്‌ഷനിൽ എത്തി രാജേഷിനെ ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു. പിതാവിനെ നാട്ടുകാരാണ് പൊലീസിനു കൈമാറിയത്.

English Summary: Father kills youth for misbehaving with schoolgirl in Tamil Nadu