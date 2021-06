ചങ്ങനാശേരി ∙ മാടപ്പള്ളി പഞ്ചായത്ത് 13–ാം വാർഡിൽ കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചയാളുടെ മൃതദേഹം സംസ്കരിക്കുന്നതു സംബന്ധിച്ചു തർക്കം. തിങ്കളാഴ്ച മരിച്ച കൊച്ചുകുട്ടൻ എന്നയാളുടെ മൃതദേഹം സംസ്കരിക്കുന്നതു സംബന്ധിച്ചാണ് നാട്ടുകാർ തർക്കം ഉന്നയിച്ചത്.

കോളനി പ്രദേശമാണെന്നും ആളുകൾ തിങ്ങി താമസിക്കുന്ന സ്ഥലമാണെന്നുമാണ് വാദം. പഞ്ചായത്ത് അംഗത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ വീട്ടിലേക്കുള്ള വഴി കെട്ടിയടച്ചു. പ്രദേശത്ത് ആരോഗ്യ വകുപ്പ് അധികൃതരും പൊലീസും എത്തി.

English Summary: Conflict Over Cremation of Covid Patient at Changanassery