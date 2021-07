മാണ്ഡവ്യ ആരോഗ്യം, ധർമേന്ദ്ര പ്രധാന്‍ വിദ്യാഭ്യാസം; മന്ത്രിമാരും വകുപ്പുകളും

ന്യൂഡൽഹി∙ പുതുതായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരുടെ വകുപ്പുകളിൽ തീരുമാനമായി. മൻസുക് മാണ്ഡവ്യ ആരോഗ്യ മന്ത്രിയാകും. ജ്യോതിരാദിത്യ സിന്ധ്യയ്ക്ക് വ്യോമയാന വകുപ്പ് ലഭിക്കും. ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷായ്ക്കു സഹകരണ വകുപ്പു കൂടി ലഭിച്ചു.

ധർമേന്ദ്ര പ്രധാന്‍ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയാകും. ഹർദീപ് സിങ് പുരിക്ക് പെട്രോളിയം, നഗരവികസന വകുപ്പുകളാണ്. അശ്വിനി വൈഷ്ണവിന് റെയിൽവേയും ഐടിയും പുരുഷോത്തം രൂപാലയ്ക്ക് ഫീഷറീസും ലഭിക്കും. മീനാക്ഷി ലേഖി വിദേശകാര്യ സഹമന്ത്രിയാകും.

മറ്റു മന്ത്രിമാരും വകുപ്പുകളും.

അനുരാഗ് ഠാക്കൂർ– വാർത്താവിതരണം, സ്പോർട്സ്, യുവജനകാര്യം.

ഗിരിരാജ് സിങ്– ഗ്രാമവികസനം

പശുപതി കുമാർ പാരസ്– ഭക്ഷ്യസംസ്കരണം

ഭൂപേന്ദ്ര യാദവ്– തൊഴിൽ

English Summary: New cabinet ministers and their departments