ചെറുപുഴ (കണ്ണൂർ)∙ കുണിയൻകല്ല് പൊൻപുഴ–മാവുള്ള ചാൽ തോട്ടിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ ആളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. താബോർ വല്ലനാട്ട് തോമസ്കുട്ടി (53) ആണു മരിച്ചത്. ബുധനാഴ്ചയാണ് തോട്ടിൽ മരിച്ച നിലയിൽ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്. മൃതദേഹത്തിനു രണ്ടു ദിവസത്തെ പഴക്കമുള്ളതിനാൽ ആളെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല.



