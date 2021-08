‘ആരോടും വിരോധമില്ല; കലക്കവെള്ളത്തിൽ മീൻ പിടിക്കുന്നവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനില്ല’

മലപ്പുറം ∙ ആരോടും വ്യക്തി വിരോധമില്ലെന്നും പാർട്ടിയാണു മുഖ്യമെന്നും മുസ്‍ലിം ലീഗ് സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ പാണക്കാട് ഹൈദരലി ശിഹാബ് തങ്ങളുടെ മകൻ മുഈൻ അലി തങ്ങൾ. പാർട്ടി ശക്തിപ്പെടുത്താൻ ഒരുമയോടെ പ്രവർത്തിക്കും. കലക്കവെള്ളത്തിൽ മീൻ പിടിക്കുന്നവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനില്ലെന്നും യൂത്ത് ലീഗ് ദേശീയ ഉപാധ്യക്ഷൻ കൂടിയായ അദ്ദേഹം സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ കുറിച്ചു.

കോഴിക്കോട്ടെ ലീഗ് സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി ഓഫിസിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ മുതിർന്ന നേതാവ് പി.കെ.കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിക്കെതിരെ മുഈൻ അലി ആരോപണമുന്നയിച്ചതു വലിയ വിവാദമായിരുന്നു. മുഈൻ അലിയുടെ നടപടി തെറ്റാണെന്നു ലീഗ് ഉന്നതാധികാര സമിതി യോഗം വിലയിരുത്തി. ഇദ്ദേഹത്തിനെതിരായ നടപടി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ പാണക്കാട് ഹൈദരലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുമെന്നാണ് പാർട്ടി അറിയിച്ചത്.



English Summary: Panakkad Mueen Ali Thangal clarify in Facebook about recent row of IUML