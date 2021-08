കാബൂള്‍∙ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ രൂപീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് താലിബാന്‍ പ്രതിനിധികള്‍ മുന്‍ പ്രസിഡന്റ് ഹമീദ് കര്‍സായിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. താലിബാന്‍ കമാന്‍ഡറും ഹഖാനി ഭീകരഗ്രൂപ്പ് നേതാവുമായ അനസ് ഹഖാനിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് കര്‍സായിയുമായി ചര്‍ച്ച നടത്തിയത്. പഴയ സര്‍ക്കാരില്‍ പ്രവര്‍ത്തിച്ചിരുന്ന അബ്ദുള്ള അബ്ദുള്ളയും കര്‍സായിക്കൊപ്പമുണ്ടായിരുന്നു. ചര്‍ച്ചയുടെ വിശദാംശങ്ങള്‍ പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല.

പാക്ക് അതിര്‍ത്തിയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ഹഖാനി ഭീകരശൃംഖല താലിബാന്റെ നിര്‍ണായക വിഭാഗമാണ്. മുമ്പ് അഫ്ഗാനിസ്ഥനില്‍ ശക്തമായ ആക്രമണങ്ങള്‍ അഴിച്ചുവിട്ടിരുന്നത് ഈ ഗ്രൂപ്പാണ്.

English Summary: Taliban Meet Ex Afghan President Hamid Karzai In Talks To Form Government