‘എംപിമാരെ 'നിശബ്ദരാക്കി'; ധൃതിപിടിച്ച് കേന്ദ്രം, കേരളവും ഭയക്കണം ബ്ലൂ ഇക്കോണമി’

സമുദ്ര വിഭവങ്ങൾ പരമാവധി ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ആഭ്യന്തര വരുമാനം വർധിപ്പിക്കുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ബ്ലൂ ഇക്കോണമിയുമായി മുന്നോട്ടു പോവുകയാണ്. എന്താണ് ഈ നയത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം? അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആശങ്കകൾ എന്തെല്ലാം? സമുദ്ര ഗവേഷകനും തീര സംരക്ഷണത്തിനായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സന്നദ്ധ സംഘടനയായ ‘കോസ്റ്റൽ വാച്ച്’ വക്താവുമായ എ.ജെ. വിജയൻ മനോരമ ഓൺലൈനിനോടു സംവദിക്കുന്നു...

തിരക്കിട്ടു പ്രസിദ്ധീകരിച്ച കരടു രേഖ



കടലിലെ ഇടപെടലുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് ഒരു നയം ഇല്ല. ബ്ലൂ ഇക്കോണമിയിലൂടെ അത്തരം ഒരു നയം രൂപപ്പെടുകയാണ്. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസിലെ സാമ്പത്തിക കാര്യ ഉപദേശക സമിതി 2018ലാണ് ഇതു സംബന്ധിച്ച കരടു നയരേഖ തയാറാക്കാൻ ഒരു വിദഗ്ധ സമിതിയെ ചുമതലപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടു നടപടി തുടങ്ങിയത്. അതിനായി ഈ സമിതി വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ 7 വർക്കിങ് ഗ്രൂപ്പുകൾക്കു രൂപം നൽകി, അവർ സമർപ്പിച്ച വിശദമായ റിപ്പോർട്ടുകൾ ക്രോഡീകരിച്ച് 47 പേജുള്ള കരടു രേഖയും തയാറാക്കി. ആ രേഖയും വിവിധ വിഷയങ്ങളിലുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളും വായിച്ച് അഭിപ്രായം അറിയിക്കണമെന്ന് ഫെബ്രുവരി 17ന് പ്രസ് ഇൻഫർമേഷൻ ബ്യൂറോ പത്രക്കുറിപ്പ് ഇറക്കി. അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദേശങ്ങളും 10 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അറിയിക്കണമെന്നാണതിൽ പറഞ്ഞിരുന്നത്.



എ.ജെ.വിജയൻ

രണ്ടു മൂന്നു വർഷമെടുത്തു തയാറാക്കിയ ഒരു സുപ്രധാന കരടു നയത്തിൽ അഭിപ്രായം പറയാൻ 10 ദിവസം മാത്രം അനുവദിച്ചതിനു നീതീകരണമില്ല. നേരത്തേ പാരിസ്ഥിതികാഘാത നിയമത്തിന്റെ കാര്യത്തിലും ഇതായിരുന്നു സമീപനം. ലോകമെങ്ങും ഒരു മഹാമാരിയെ നേരിടുന്ന അനിശ്ചിതാവസ്ഥ നിറഞ്ഞ ഘട്ടത്തിലാണിത്. തീരദേശവാസികളുമായോ സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുമായോ ഇക്കാര്യത്തിൽ വേണ്ടത്ര ആശയവിനിമയം നടന്നിട്ടില്ല. പാർലമെന്റിൽപോലും ചർച്ച ചെയ്തില്ല, കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ടി.എൻ.പ്രതാപൻ, ഹൈബി ഈഡൻ, എൻ.കെ. പ്രേമചന്ദ്രൻ എന്നീ എംപിമാർ ഇക്കാര്യം ഉന്നയിക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ കോവിഡിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു മാറ്റിവയ്ക്കുകയായിരുന്നു.



സമുദ്ര വിഭവങ്ങളുടെ ചൂഷണം പ്രധാന ലക്ഷ്യം



സമുദ്രത്തിലെ വിഭവങ്ങളുടെ ചൂഷണമാണ് ബ്ലൂ ഇക്കോണമിയുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം. പരമാവധി ഉപയോഗപ്പെടുത്തി വരുമാനം വർധിപ്പിക്കാനാണു നീക്കം. സുസ്ഥിര വികസനത്തെപ്പറ്റിയുള്ള പരാമർശങ്ങൾ ഇതിലുടനീളം കാണാം. എന്നാൽ സാമ്പത്തിക വളർച്ചയ്ക്ക് സമുദ്ര വിഭവങ്ങളെ എങ്ങനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താമെന്ന അന്വേഷണമാണ് ഇതിലൂടെ നടക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയുടെ ആഭ്യന്തര ഉൽപാദനത്തിൽ 8 ശതമാനം മാത്രമാണ് സമുദ്രമേഖല ഇന്നു പ്രദാനം ചെയ്യുന്നത്. അത് ഇരട്ടിപ്പിക്കുകയാണു ലക്ഷ്യം.

ഖനനം, ടൂറിസം, തുറമുഖങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള വികസനം, സമുദ്ര മത്സ്യക്കൃഷി എന്നീ രംഗങ്ങളിൽ വൻ മൂലധന നിക്ഷേപവും സ്വകാര്യവൽക്കരണവും നടപ്പിലാക്കണമെന്ന നിർദേശവും ഇതിലുണ്ട്. ഖനനം തീരത്തും പുറംകടലിലും നടത്തണമെന്നു പറയുന്നു. തീരദേശ ഖനനത്തിനു തടസ്സമായി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് തീരദേശ നിയമത്തെയാണ്. സ്ഥായിയായ തീരദേശ പരിപാലനം ലക്ഷ്യമാക്കുന്ന ആ നിയമത്തിൽ 12 നോട്ടിക്കൽ മൈൽ വരെ സമുദ്രത്തിലെ ഖനനം നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ രാജ്യസുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഖനനങ്ങൾക്ക് ഇളവുണ്ട്. അതു പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയാണ് കേരളത്തിലെ ആലപ്പാട്ട്, തമിഴ്നാട്ടിലെ മണവാളക്കുറിച്ചി എന്നീ തീരദേശങ്ങളിൽ കരിമണൽ ഖനനം വ്യാപകമായി നടത്തുന്നത്.



ശംഖുമുഖത്തുനിന്നുള്ള കാഴ്ച. ഫയൽ ചിത്രം: റിങ്കുരാജ് മട്ടാഞ്ചേരിയിൽ

പ്രതിരോധ ഉപകരണങ്ങളുടെ അസംസ്കൃത വസ്തുവായിട്ടാണ് കരിമണലിലെ ധാതു സമ്പത്തിനെ കണക്കാക്കുന്നത്. തീരക്കടലിൽ കരിമണൽ മാത്രമല്ല വേറെയും ഒരുപാട് ഖനിജങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നാണ് ബ്ലൂ ഇക്കോണമി രേഖകളിൽ പറയുന്നത്. ലഭ്യമായ തീരക്കടൽ മേഖലകളുടെ ഒരു ഭൂപടം തന്നെ തയാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 8.43 ദശലക്ഷം ടൺ റൂട്ടൈൽ, 7.83 ദശലക്ഷം ടൺ സിർക്കോൺ എന്നിവയ്ക്കു പുറമെ സില്ലിമനൈറ്റ്, ഇൽമനൈറ്റ് തുടങ്ങിയവയുടെ ഒട്ടേറെ ദശലക്ഷം ടൺ നിക്ഷേപങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുള്ളതു കൂടാതെ ഇനിയും പര്യവേക്ഷണത്തിലൂടെ ഏറെ കണ്ടെത്താനുണ്ടെന്നും നയരേഖ പറയുന്നു. കേരളം, തമിഴ്നാട്, ആന്ധ്ര, ഒഡീഷ തീരങ്ങളിലാണ് സിൽക്കോൺ നിക്ഷേപം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉള്ളത്. ഇവയെല്ലാം സ്വകാര്യ മേഖലയിൽ ഖനനം ചെയ്ത് ആഭ്യന്തര ഉൽപാദനം വർധിപ്പിക്കുകയാണ് ഒരു പ്രധാന പദ്ധതി.



ഏറ്റവും വലിയ തിരിച്ചടി കേരളത്തിലെ തീരങ്ങൾക്ക്



ആധുനിക വ്യവസായങ്ങൾക്ക് കടൽ ഖനിജങ്ങൾ ആവശ്യമാണ് എന്ന വാദമാണ് ഈ നയം മുന്നോട്ടുവയ്ക്കുന്നത്. കംപ്യൂട്ടർ ചിപ്പുകൾ പോലെയുള്ളവയ്ക്കാണ് അവയുടെ ആവശ്യം കൂടുതലായി വേണ്ടിവരുന്നത്. ഇത്തരം അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾക്കു വേണ്ടിയുള്ള ആഴക്കടൽ ഖനനം കടലിന്റെ പരിസ്ഥിതിയെ ബാധിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ രാജ്യാന്തരതലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ലോക വന്യജീവി നിധിയും ഗ്രീൻ പീസുമുൾപ്പെടെയുള്ള സംഘടനകൾ ശക്തമായ പ്രതിഷേധമാണ് ഉയർത്തിയത്. മാത്രമല്ല ഇവ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബ്രാൻഡഡ് ഉൽപന്നങ്ങൾ ബഹിഷ്കരിക്കാനും ആഹ്വാനമുണ്ടായി.



നോർവെയിലായിരുന്നു അതിന്റെ തുടക്കം. ഇതിനെത്തുടർന്ന് കടൽ ഖനിജങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കില്ലെന്ന് പല ബഹുരാഷ്ട്ര കമ്പനികൾക്കും പ്രഖ്യാപിക്കേണ്ടി വന്നു. മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ പുറംകടലിലാണു ഖനനം നടക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ നയരേഖയിൽ തീരക്കടലും ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിക്കുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനം കേരളമായിരിക്കും. കരിമണൽ ഖനനം ആലപ്പാട് പോലെയുള്ള പ്രദേശത്തു വരുത്തിവച്ച തീരശോഷണം നാം കണ്ടതാണ്. അതു മറ്റു തീരങ്ങളിലും ആവർത്തിക്കുമെന്ന ആശങ്ക ശക്തമാണ്. തീരക്കടലിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മത്സ്യ സമ്പത്ത് ഉള്ളത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ തീരത്തു നടക്കുന്ന ഏതു തരത്തിലുള്ള ഖനനവും മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്കു ദോഷകരമാകും.



ഖനനത്തിന് അനുമതി നൽകുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചകൾ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാകണം. ഇക്കാര്യത്തിൽ നമുക്കു വ്യക്തതയില്ല. അദാനി ഗ്രൂപ്പ് ഓസ്ട്രേലിയയിൽ മൈനിങ്ങ് അനുമതി നേടിക്കഴിഞ്ഞു. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പവിഴപ്പുറ്റ് ശൃംഖലയായ ഗ്രേറ്റ് ബാരിയര്‍ റീഫിനെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കുന്നതാണ് ആ പ്രോജക്ട്. അതിനെതിരെ അവിടെ പ്രതിഷേധം നടക്കുകയാണ്. ഇവിടെയും നേട്ടം കൊയ്യാനാകുമെന്ന് ഗൗതം അദാനി ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവണം. എണ്ണ ഖനനത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ മുകേഷ് അംബാനിയുടെ റിലയൻസാണു മുന്നിൽ. ഇപ്പോൾത്തന്നെ ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ ഖനനം തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. ഇരു ഗ്രൂപ്പുകളുടെയും സമ്മർദം കാരണമായിട്ടായിരിക്കാം ഇക്കാര്യത്തിൽ കേന്ദ്രം ഇത്ര ധൃതി പിടിച്ചു തീരുമാനമെടുത്തത്.



കുടിയൊഴിപ്പിക്കലെന്ന ഭീഷണി



പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണ നിയമം പോലും ഭേദഗതി ചെയ്തു ഖനനം നടത്തുന്ന രീതിയിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ ബ്ലൂ ഇക്കോണമി മുന്നോട്ടു പോകുന്നത്. തുറമുഖങ്ങൾ സ്വകാര്യവൽക്കരിക്കുകയും അതിനോടു ചേർന്നു നാലുവരി തീരദേശ ഹൈവേ നിർമിക്കണമെന്നുമുള്ള വ്യവസ്ഥ ഉദാഹരണം. വൻതോതിൽ കുടിയൊഴിപ്പിക്കൽ ഇല്ലാതെ ഇതു നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. അതു കൂടുതൽ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കുക കേരളം പോലെയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളെയായിരിക്കും.



അഴീക്കൽ തുറമുഖം. ചിത്രം: മനോരമ

ചരക്കു കൊണ്ടു പോകാ‍ൻ വലിയ നാലുവരിപ്പാത കൂടിയേ കഴിയൂ. അതിനു കേന്ദ്രം ഫണ്ട് നൽകും. അതു വിനിയോഗിക്കാൻ കേരളം നിർബന്ധിതമാകും. സംസ്ഥാനവും കേന്ദ്രവും ചേർന്ന് ആളുകളെ കുടിയൊഴിപ്പിക്കുന്നതിലേക്ക് നീങ്ങും. കേരളം പോലെയുള്ള സംസ്ഥാനത്ത് വികസനത്തിന്റെ പേരിലുള്ള കുടിയൊഴിപ്പിക്കൽ തീരദേശ ജനതയെ ഗുരുതരമായി ബാധിക്കും. ലക്ഷദ്വീപിൽ നടക്കുന്നത് അതിന്റെ പരീക്ഷണങ്ങളായിട്ടാണു വിലയിരുത്തേണ്ടത്.



തീരദേശവാസികൾക്കു നേരെ കണ്ണടയ്ക്കുന്നു



ബ്ലൂ ഇക്കോണമി മുന്നോട്ടുവയ്ക്കുന്ന 14 കോസ്റ്റൽ ഇക്കണോമിക് സോണുകളിൽ 2 എണ്ണം കേരളത്തിലാണ്. കൊച്ചിയും ബേപ്പൂരും കേന്ദ്രീകരിച്ചായിരിക്കും അത്. കോസ്റ്റൽ ഇക്കണോമിക് സോൺ വരുമ്പോൾ സംസ്കരണ വ്യവസായം തീരത്തോടു ചേർന്നു തുറമുഖങ്ങളുടെ സമീപ മേഖലകളിൽ വരണമെന്നാണു നിർദേശം. ഇതിനിടയിൽ തീരവാസികളായ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്കുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് കേന്ദ്ര–സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ മൗനം പാലിക്കുകയാണ്.



ചിത്രം: മനോരമ

നമുക്കു നിലവിൽ ഒരു ഫിഷറീസ് പോളിസിയുണ്ട്. തുറമുഖ നിർമാണത്തിനു മുൻപ് തീരദേശവാസികളുടെ അഭിപ്രായം തേടണമെന്ന നിർദേശം കരടു നയത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒപ്പം പദ്ധതിബാധിതരുടെ പുനരധിവാസം തുറമുഖ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാകണമെന്നും ആ നയരേഖ തയാറാക്കിയ വിദഗ്ധ സമിതി നിർദേശിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ കോർപറേറ്റുകളുടെ താൽപര്യത്തിനു വഴങ്ങി അത് എടുത്തു കളഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. തീരശോഷണം മൂലം ഭൂമി നഷ്ടപ്പെട്ടവരെ പദ്ധതിബാധിതരായി കണക്കാക്കിയിട്ടില്ല. അതിനുള്ള ശുപാർശകളുണ്ടെങ്കിലും അതു കണക്കിലെടുത്തിട്ടുമില്ല.



ഇങ്ങനെ തീരദേശവാസികളുടെ പ്രശ്നങ്ങളെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ടാണു മുന്നോട്ടു നീങ്ങുന്നത്. ഐസിഎആർ മുൻ ഡയറക്ടർ ജനറൽ അധ്യക്ഷനായ ഈ കമ്മിറ്റിയാണ് ഫിഷറീസ് നയത്തിൽ വികസനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങളിൽ തീരവാസികളെ പരിഗണിക്കണമെന്നു നിർദേശിച്ചത്. അതാണു തള്ളിക്കളഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. തിരുവനന്തപുരത്തെ ശംഖുമുഖം, വലിയതുറ, പൂന്തുറ ഭാഗത്തു വീടുകൾ കടലെടുത്തു പോകുന്നതിനു പിന്നിൽ വിഴിഞ്ഞം പദ്ധതിയാണെന്ന് പരക്കെ ആക്ഷേപമുണ്ട്. എന്നാൽ അത് ഔദ്യോഗികമായി അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ വന്നാൽ അവരുടെ പുനരധിവാസം വിഴിഞ്ഞം പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുമായിരുന്നു.



അവഗണിക്കപ്പെടുന്ന പരിസ്ഥിതി സമീപനങ്ങൾ



ലോകബാങ്ക് പോലും ബ്ലൂ ഇക്കോണമിയിൽ പരിഗണിച്ച ചില വിഷയങ്ങൾ ഇന്ത്യയുടെ 7 മുഖ്യ വിഷയങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി കാണുന്നില്ല. കടലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനങ്ങൾ, കടൽജല മലിനീകരണ നിവാരണം, എന്നിവ ബ്ലൂ ഇക്കോണമിയുടെ മുഖ്യ വിഷയങ്ങളായി ലോകബാങ്ക് പോലും പരിഗണിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കരടു രേഖയിൽ അങ്ങനെ കണക്കിലെടുത്തിട്ടില്ല. ഇപ്പോൾത്തന്നെ സമുദ്രത്തിൽ വൻതോതിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് അടിഞ്ഞുകൂടിയിരിക്കുന്നു. അതു നീക്കണമെന്നാണ് ലോകബാങ്ക് പറയുന്നത്. എന്നാൽ മാലിന്യ സംസ്കരണവും കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനവും ബ്ലൂ ഇക്കണോമി പരിഗണിച്ചിട്ടില്ല.



ഇരട്ട മുഖത്തെ കരുതിയിരിക്കുക



ബ്ലൂ ഇക്കോണമി മുന്നോട്ടു വയ്ക്കുന്നത് ഇരട്ടമുഖമുള്ള സമീപനമാണ്. അത് ഖനനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. കടലിലെ വിഭവങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതു സുസ്ഥിര വികസനത്തിൽ ഊന്നിയുള്ളതാകണമെന്നു പറയുമ്പോൾത്തന്നെ ഖനിജങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ലാഭത്തിൽ മാത്രം കണ്ണുവയ്ക്കുന്ന സമീപനമാണുള്ളത്. മീൻപിടുത്തക്കാർ പുനരുൽപാദിപ്പിക്കാനാവുന്ന കടലിലെ വിഭവങ്ങളെ മാത്രമാണ് ആശ്രയിക്കുന്നത്. അവർ ഒരിക്കലും വിഭവങ്ങൾ നശിപ്പിക്കുകയില്ല. എന്നാൽ പുനരുൽപാദിപ്പിക്കാനാകാത്ത വിഭവങ്ങളാണു ഖനിജങ്ങൾ. അത് എങ്ങനെ കടലിനെയും കരയെയും ബാധിക്കുമെന്നതു കണക്കിലെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇത് പരമ്പരാഗത മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെയും പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിന്റെയും മാത്രം വിഷയമല്ല, സ്ഥായിയായ വികസനം ലക്ഷ്യമാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്ന മുഴുവൻ പേർക്കും ഇതു വെല്ലുവിളിയാകാൻ പോവുകയാണ്.



English Summary: India's Blue Economy Policy: Interview with A J Vijayan, an Expert on Coastal Issues and Spokesperson of Coastal Watch