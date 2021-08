‘ഒളിപ്പിച്ച്’ ലഹരി, മുടിനാരിഴ കീറി പൊലീസ്; രാഗിണിയും സഞ്ജനയും എങ്ങനെ കുടുങ്ങി?

കോട്ടയം∙ നടിമാർക്ക് മുടിയാണ് എല്ലാം. നടിയുടെ മുഖശ്രീ പോലെത്തന്നെ മുടിക്കുമുണ്ട് ആരാധകർ. ആ തലമുടി തന്നെയാണ് രണ്ടു കന്നഡ സിനിമാ താരങ്ങളെ ഇപ്പോൾ ലഹരിക്കേസിൽ കുടുക്കിയത്. ബെംഗളൂരുവിനെ ഇളക്കി മറിച്ച കേസിലെ പ്രതികളാണ് നടിമാരായ രാഗിണി ദ്വിവേദിയും സഞ്ജനാ ഗൽറാണിയും. ഇരുവരും ലഹരി ഉപയോഗിച്ചുവെന്ന് കേസ് അന്വേഷിക്കുന്ന ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് അന്വേഷണ സംഘം കണ്ടെത്തിയത് തലമുടിനാരു പരിശോധിച്ചാണ്. 2009ലെ മിസ് ഇന്ത്യ മൽസരത്തിൽ മിസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഹെയറായിരുന്നു രാഗിണി. അന്ന് കിരീടം ചൂടിച്ച അതേ മുടി ഇപ്പോൾ രാഗിണിയെ പ്രതിസ്ഥാനത്തു നിർത്തുന്നു. എന്തൊരു വിരോധാഭാസം. എന്താണ് ലഹരിയുടെ ഉപയോഗം കണ്ടെത്താനുള്ള തലമുടി പരിശോധന? എങ്ങനെയാണ് മുടിനാരു കീറി ലഹരിയുടെ വഴികൾ കണ്ടെത്തുന്നത്?

തലനാരിഴ കീറി പരിശോധിക്കുക എന്നതു നാടൻ ചൊല്ലാണ്. സൂക്ഷ്മമായ പരിശോധന എന്നു മാത്രമാണ് അർഥം. കനം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞതാണ് മുടി. അതു കീറിയാണ് പരിശോധന. എന്നാൽ കുറ്റാന്വേഷകന്റെ അവസാന ആശ്രയമാണ് തലമുടി പരിശോധന (ഹെയർ ഫോളിക്കിൾ ടെസ്റ്റ്). കുറ്റാന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായ ഫൊറൻസിക് സയൻസിലാണ് ഈ പരിശോധന പ്രതിപാദിക്കുന്നത്. ഫൊറൻസിക് സയൻസ് ലാബിലും കെമിക്കൽ അനലാസിസ് ലാബിലുമാണ് ഈ പരിശോധന നടത്തുന്നത്.



പ്രതീകാത്മക ചിത്രം.

പരിശോധന ഇങ്ങനെ



പരിശോധിക്കേണ്ട വ്യക്തിയുടെ 30 മുതൽ 40 വരെ തലമുടി എടുക്കുന്നു. മുടി മുറിച്ചല്ല എടുക്കുന്നത്. പകരം വേരോടെ പിഴുത് എടുക്കും. ശരീരത്തിലെ ഏതു ഭാഗത്തെ മുടിയും എടുക്കാം. എങ്കിലും തലമുടിയാണ് പൊതുവെ എടുക്കുക. കർശനമായ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചാണു മുടി ശേഖരിക്കുന്നത്. ഇവ ശേഖരിച്ച് പ്രത്യേക രാസപദാർഥത്തിൽ ലയിപ്പിക്കും. അതിനു ശേഷം ക്രൊമറ്റോഗ്രാഫി എന്ന രീതിയിലൂടെയാണ് ലഹരിയുടെ അംശം കണ്ടെത്തുക–ഫൊറൻസിക് വിഭാഗം ചീഫ് കൺസൽട്ടന്റ് ഡോ. പി.ബി. ഗുജ്റാൾ പറയുന്നു.



മരിച്ചാലും മറക്കില്ല



ശരീരത്തിലെ മൃത കോശങ്ങളാണ് മുടിയും രോമവും. അതിനാൽ മുടിക്ക് ഒരു സ്വഭാവമുണ്ട്. കോശം മരിച്ചാലും ആ സമയം കോശത്തിലുള്ള രാസപദാർഥങ്ങളുടെ അംശം നഷ്ടപ്പെടില്ല. രക്തം, മൂത്രം എന്നിവ പരിശോധിച്ചാണ് സാധാരണയായി ലഹരിയുടെ അംശം കണ്ടെത്തുക. എന്നാൽ 24 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞാൽ ലഹരി അംശം മൂത്രം, രക്തം എന്നിവയിൽനിന്നു നഷ്ടപ്പെടും. പരിശോധിച്ചാൽ കിട്ടില്ല. മുടിയിൽ അതല്ല സ്ഥിതി. ഉദാഹരണത്തിന് ഒരാൾ ലഹരി മരുന്നു കഴിച്ചാൽ അയാളുടെ മുടിക്കുള്ളിലും ലഹരിയുടെ അംശം എത്തും. അവ അവിടെ സൂക്ഷിക്കപ്പെടും. മൂന്നു മാസം മുതൽ ഒരു വർഷം വരെ കഴിഞ്ഞാലും മുടിയിൽനിന്നു ലഹരി അംശം ലഭിക്കും. മുടി ദിവസം ഒരു സെന്റീമീറ്റർ ശരാശരി വളരും. 5 മുതൽ 7 വർഷം വരെ മുടിക്ക് ആയുസുമുണ്ട്.



മുടിയാണേ സത്യം!



ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാ നിയമം അനുസരിച്ച് മുടിയിൽനിന്ന് ലഹരിയുടെ അംശം ലഭിച്ചാൽ അതു തെളിവായി സ്വീകരിക്കാം. ഫൊറൻസിക് ലാബറട്ടറിയിലെ കെമിക്കൽ എക്സാമിനർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയാൽ മതി.



രാഗിണി ദ്വിവേദി, സഞ്ജനാ ഗൽറാണി (ചിത്രം: ഇൻസ്റ്റഗ്രാം)

ലഹരി മാത്രമല്ല വിഷവും കിട്ടും



ലഹരിയുടെ അംശം മാത്രമല്ല ശരീരത്തിൽ കലരുന്ന വിഷാംശവും മുടിയിൽ എത്തും. പൊലീസ് സർജൻ കൂടുതലായും വിഷാംശം കണ്ടെത്താനാണ് ഈ പരിശോധന നടത്തുക. ആഴ്സനിക്, ലെഡ് തുടങ്ങിയവയുടെ സാന്നിധ്യം കണ്ടെത്താനാണ് മുടി പരിശോധന സഹായിക്കുന്നത്. പൂർണമായി അഴുകിയ മൃതദേഹങ്ങളിലും മുടി പരിശോധന നടത്തും.



കേരളത്തിൽ മുടി പരിശോധന നടന്നില്ല



കൊച്ചിയിലെ ഫ്ലാറ്റ് കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള ലഹരി വിൽപനയിൽ മുടി പരിശോധനയ്ക്ക് പൊലീസ് ശ്രമം നടത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ പരിശോധന നടന്നില്ല. സിനിമാ താരങ്ങളും സിനിമാ പ്രവർത്തകരുമാണ് ആ കേസിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. സംസ്ഥാനത്തെ ഫൊറൻസിക് ലാബിലും കെമിക്കൽ ലാബിലും പരിശോധനാ സൗകര്യമുണ്ട്.



ആരാണ് പിടിയിലായ താരങ്ങൾ?



ലഹരി ഉപയോഗിച്ച കുറ്റത്തിന് സിനിമാ താരങ്ങളും പിടിയിലായതോടെ കന്നഡ സിനിമയിലെ മറ്റ് പ്രധാന താരങ്ങളിലേക്കും അന്വേഷണം ഉയരുമെന്ന് തീർച്ചയായിക്കഴിഞ്ഞു. കന്നഡ സിനിമയിലെ അറിയപ്പെടുന്ന 2 നടിമാർക്കെതിരെയാണ് നിലവിൽ കേസുകൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. കരിയറിൽ പ്രശസ്തരായി നിൽക്കെ പൊലീസ് കേസ് ഉണ്ടായത് ഇവരുടെ അവസരങ്ങളെ ബാധിക്കുമോയെന്നും ജാമ്യത്തിൽ തുടരുന്ന ഇവർ ജയിലിൽ പോകുമോയെന്നുമാണ് സിനിമാലോകം ഉറ്റുനോക്കുന്നത്.



സഞ്ജനാ ഗൽറാണി



മലയാള സിനിമയിൽ ഉൾപ്പടെ അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ള പ്രശസ്ത നായികാ നിക്കി ഗൽറാണിയുടെ സഹോദരിയാണ് പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്‌ത സഞ്ജനാ ഗൽറാണി. പലതരം ജീവകാരുണ്യപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഇവർ ഭാഗമാണ്. 2005ൽ സോഗ്ഗ്‌ഡ്‌ എന്ന തെലുങ്ക് ചിത്രത്തിലൂടെയാണ് അരങ്ങേറ്റം. അതിന് മുൻപ് ജോൺ ഏബ്രഹാമിന്റെയൊപ്പം അഭിനയിച്ച പരസ്യചിത്രമാണ് സിനിമയിലേക്കുള്ള വഴി തുറന്നത്.

സഞ്ജനാ ഗൽറാണി. ചിത്രത്തിന് കടപ്പാട്: ഫെയ്‌സ്ബുക്ക്.

2006ൽ പുറത്തുവന്ന ‘ഗണ്ട ഹെണ്ടധി ’എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ കന്നഡ സിനിമയിൽ സാന്നിധ്യം അറിയിച്ചു. 2017ൽ പുറത്തുവന്ന ദണ്ടുപാല്യ 2 എന്ന ചിത്രമാണ് അഭിനയിച്ച പ്രധാന സിനിമ. ലഹരി വിഷയത്തിൽ തെറ്റൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന നിലപാടിലാണ് സഞ്ജന.

രാഗിണി ദ്വിവേദി



2008 ഫെമിനാ മിസ് ഇന്ത്യ സൗത്ത് മത്സരത്തിൽ റണ്ണറപ്പായതോടെയാണ് രാഗിണിയെ കന്നഡ സിനിമാലോകം ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്. 2009 ഫെമിന മിസ് ഇന്ത്യ മത്സരത്തിൽ മിസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഹെയർ പുരസ്കാരവും രാഗിണിക്ക് ലഭിച്ചു. മധ്യപ്രദേശിലെ ഹൗവിലാണ് രാഗിണിയുടെ ജനനം.

രാഗിണി ദ്വിവേദി. ചിത്രത്തിന് കടപ്പാട്: ഫെയ്‌സ്ബുക്ക്.

വീരാ മടകാരി എന്ന ചിത്രത്തിലെ അഭിനയത്തിന് മികച്ച പുതുമുഖനടിക്കുള്ള സുവർണ്ണ ഫിലിം അവാർഡ് രാഗിണിയെ തേടിയെത്തി. കന്നഡ വിജയചിത്രങ്ങളായ കെംപെ ഗൗഡ, ശിവ, ബംഗാരി, രാഗിണി ഐപിഎസ് എന്നീ ചിത്രങ്ങളിലെ പ്രകടനമാണ് ഈ 31-കാരിയെ കന്നഡ സിനിമയിലെ തിരക്കേറിയ താരങ്ങളിൽ ഒരാളാക്കി തീർത്തത്.



എന്താണ് കേസ്?



2020 ഓഗസ്‌റ്റ് മാസം 10ന് നാർക്കോട്ടിക്സ് കൺട്രോൾ ബ്യൂറോ മുംബൈയിലും ബെംഗളൂരുവിലും സംയുക്തമായ റെയ്‌ഡ്‌ നടത്തി. രാജ്യാന്തര എംഡിഎംഎ ഡ്രഗ് മാർക്കറ്റിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടുന്ന തെളിവുകളാണ് അന്ന് ലഭിച്ചത്. 2.2 ലക്ഷം രൂപയും 145 എംഡിഎംഎ ഗുളികകളും റെയ്‌ഡിൽ കണ്ടെടുത്തു. കുറ്റാരോപിതരിൽ ഒരാളുടെ ഡയറി പരിശോധിച്ച പൊലീസിന് 15 സെലിബ്രിറ്റികളുടെ പേരുകൾ ലഭിച്ചു.



അതിൽ റിയാലിറ്റി ഷോ താരങ്ങളും സംഗീതജ്ഞരും മോഡലുകളും നടീനടന്മാരും ഉൾപ്പെട്ടതോടെ അന്വേഷണം അവരിലേക്കും വ്യാപിച്ചു. ഇവരിൽ പലയാളുകളും ലഹരി മരുന്നുകളുടെ സ്ഥിരം കസ്റ്റമർമാരാണെന്ന് അന്വേഷണത്തിൽ തെളിഞ്ഞു. ബെംഗളൂരു സമൂഹത്തിലെ പല ഉന്നതർക്കും സംഭവത്തിൽ ബന്ധമുണ്ടെന്ന് ബ്യൂറോ കണ്ടെത്തി. ഇതോടെ പ്രധാന താരങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ റെയ്ഡുകൾ നടന്നു. സെനഗലിൽനിന്ന് ലഹരി മരുന്നുകൾ കടത്തിയ ലോവും പേപ്പർ സാമ്പ എന്ന വ്യക്തിയാണ് അന്വേഷണത്തിന്റെ ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രമായത്.



എങ്ങനെ കണ്ടെത്തി?



മുൻ ആർടിഒ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ രവി ശങ്കറിലൂടെയാണ് കന്നഡ സിനിമയെ ഞെട്ടിച്ച ലഹരി റാക്കറ്റിന്റെ കഥ ആദ്യം പുറത്തുവന്നത്. സെൻട്രൽ ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് എ.സി.പി. കെ.സി. ഗൗതമിന് മുൻപാകെയാണ് രവി വിവരങ്ങൾ കൈമാറിയത്. ഇതിനു ശേഷമാണ് പൊലീസ് അന്വേഷണം ഊർജിതമായതുതന്നെ. ലഹരി വസ്തുക്കൾ വാങ്ങുന്നതിലും ഉപയോഗിക്കുന്നതിലും വിൽക്കുന്നതിലും ചലച്ചിത്ര താരങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ടതായി അന്വേഷണത്തിൽ തെളിഞ്ഞു.



ആദിത്യ അൽവ. ചിത്രത്തിന് കടപ്പാട്: ട്വിറ്റർ

മുൻ മന്ത്രി ജീവരാജ്‌ അൽവയുടെ മകൻ ആദിത്യ അൽവ ഉൾപ്പടെയുള്ള വിഐപികൾക്കെതിരെ കേസ് ചുമത്തി. ആകെ 12 പേർക്കെതിരെയാണ് പൊലീസ് കേസുള്ളത്. ഇവരെ വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്തതോടെയാണ് കേസിലെ സിനിമാബന്ധങ്ങൾ ചുരുളഴിയുന്നത്. ഇവരുടെ മൊഴിയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി കന്നഡ ചലച്ചിത്ര നടിമാരായ രാഗിണി ദ്വിവേദി, സഞ്ജന ഗൽറാണി എന്നിവരുൾപ്പെടെ 25 പേർക്കെതിരെ സെൻട്രൽ ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.



നിശാപാർട്ടിയിൽ ലഹരി കൈമാറ്റം



ബോളിവുഡ്, തെലുങ്ക് സിനിമാ പ്രവർത്തകരിൽ ഉണ്ടായതുപോലെ, താരങ്ങൾ പങ്കെടുത്ത നിശാ പാർട്ടികളിലാണ് ലഹരിയുടെ വിൽപനയും ഉപയോഗവും നടന്നതെന്നാണ് ബെംഗളൂരു പൊലീസ് കണ്ടെത്തിയത്. ലഹരി എത്തിച്ചു നൽകിയ കുറ്റത്തിന് പാർട്ടിയുടെ ആസൂത്രകൻ വിരൻ ഖന്നയെ അവർ അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തു. ലഹരി ഉപയോഗം സംബന്ധിച്ച് രണ്ട് നടിമാരുടെ പേരുകൾ കേസിൽ ചേർന്നതോടെ കന്നഡ ചലച്ചിത്രമേഖലയ്ക്കു നേരെ സംശയത്തിന്റെ മുന ഉയർന്നു. പല സിനിമാ ഷൂട്ടിങ് ലൊക്കേഷനിലും പൊലീസ് പരിശോധന തുടർന്നു.



നിശാ പാർട്ടികളിൽ ലഹരി ഉപയോഗം നടക്കുന്നതായി മുൻകൂട്ടി വിവരം ലഭിച്ച പൊലീസ് അവ റെയ്‌ഡ്‌ ചെയ്‌ത്‌ 12 പേരെ അറസ്‌റ്റ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു. ചില പ്രാദേശിക രാഷ്ട്രീയനേതാക്കളും അറസ്റ്റ് ചെയ്തവരിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. നഗരത്തിൽ കൃത്യമായ ആസൂത്രണത്തോടെ ലഹരി വിപണനം നടക്കുന്നതായും അതിൽ സിനിമാ, രാഷ്ട്രീയ രംഗത്തെ കണ്ണികൾ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതായുമാണ് ഇതിൽനിന്നെല്ലാം വ്യക്തമായത്. സിനിമാ മേഖലയിലെ ലഹരി ഉപയോഗം തടയാൻ അപ്രതീക്ഷിത റെയ്ഡുകളും രഹസ്യാന്വേഷണവും നടത്താനാണ്‌ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് പൊലീസ് വൃത്തങ്ങൾ പറയുന്നു.



സിനിമാ താരങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ടതോടെ കേസിന്റെ വലുപ്പം ഉയർന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പാർട്ടിയിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാ ആളുകളെയും ചോദ്യം ചെയ്‌ത്‌ തെളിവുകൾ കണ്ടെത്താനാണ് ഉന്നതതലത്തിൽനിന്ന് പൊലീസിനു കിട്ടിയ നിർദ്ദേശം. രാജ്യത്ത് അന്വേഷിച്ചുവരുന്ന സമാന സിനിമാ-ലഹരി റാക്കറ്റ് കേസുകളും ജാഗ്രതയോടെ പിന്തുടരാനാണു പൊലീസ് പദ്ധതി.



