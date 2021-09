‘സഖാവ്’ എന്ന സംബോധനയുടെ അവകാശം കോൺഗ്രസ് ഉന്നയിച്ചിരിക്കുകയാണല്ലോ. ഉപ്പുസത്യഗ്രഹത്തിന്റെ പദയാത്രയ്ക്കായി സ്വാതന്ത്ര്യസമര സേനാനി അംശി നാരായണപിള്ള രചിച്ച ‘വരിക വരിക സഹജരേ’ എന്ന ദേശഭക്തി ഗാനത്തിലാണ് ആദ്യമായി ‘സഖാവ്’ എന്ന പ്രയോഗം വന്നതെന്നാണ് അവർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്. ‘എത്ര നാളിങ്ങടിമയായ് കിടക്കണം സഖാക്കളേ’ എന്നായിരുന്നു ആ വരി. പിന്നീട് കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികൾ ‘സഖാവിനെ’ സ്വന്തമാക്കിയതാണെന്നാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ വാദം.



സഹോദരനും സഖാവും



‘സഖാവ്’ എന്ന വാക്ക് മലയാളത്തിൽ ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ചത് സഹോദരൻ അയ്യപ്പനാണെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവചരിത്രകാരനായ പ്രഫ.എം.കെ.സാനു ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ‘ഈഴവോദ്ബോധനം’ എന്ന കവിതയിലായിരുന്നു ആ പ്രയോഗം. കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി രൂപംകൊള്ളുന്നതിനുമുൻപേ സോഷ്യലിസത്തിന്റെ വക്താവായി മാറിയ അയ്യപ്പൻ 1917ൽ ആരംഭിച്ച ‘സഹോദരന്‍’ പത്രത്തിലൂടെയാണ് റഷ്യയെപ്പറ്റിയും റഷ്യൻ വിപ്ലവത്തെപ്പറ്റിയും മലയാളികൾ അറിഞ്ഞുതുടങ്ങുന്നത്.

സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ മക്കൾ ഡോ. സുഗതനും ഐഷ ഗോപാലകൃഷ്ണനുമൊപ്പം (ഫയൽചിത്രം)

ശ്രീനാരായണഗുരുവിന്റെ, യുക്തിവാദിയായ അനുയായി ആയിരുന്ന അയ്യപ്പൻ പഠിക്കുന്ന കാലത്തുതന്നെ ജാതീയതയ്ക്കെതിരെ ശബ്ദമുയർത്തിയിരുന്നു. ‘ഒരു ജാതി, ഒരു മതം ഒരു ദൈവം മനുഷ്യന്’ എന്ന നാരായണഗുരുവിന്റെ പ്രബോധനം ‘ജാതി വേണ്ട, മതം വേണ്ട, ദൈവം വേണ്ട മനുഷ്യന്, വേണം ധർമം, വേണം ധർമം, വേണം ധർമം യഥോചിതം’ എന്നു തിരുത്തിയ അയ്യപ്പൻ പുലയരെയും ഈഴവരെയും സംഘടിപ്പിച്ച് നടത്തിയ മിശ്രഭോജനം കേരള നവോത്ഥാനത്തിലെ നാഴികക്കല്ലാണ്. ‘അവനവനിസം’, ‘ആൾദൈവം’ എന്നീ വാക്കുകളും സഹോദരൻ അയ്യപ്പന്റെ സംഭവനയാണെന്നാണു ചരിത്രം.

ആരാണു സഖാവ്?

ഒരാൾ അനീതിക്കെതിരെ പോരാടുന്നു എങ്കിൽ അയാൾ എനിക്ക് സഖാവാണ് എന്ന് ചെ ഗവാര പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ‘സഖാവ്’ എന്ന വാക്കിന് കമ്യൂണിസ്റ്റ് ഭാഷയിൽ ‘പ്രത്യുപകാരം ആഗ്രഹിക്കാതെ ഉപകാരം ചെയ്യുന്ന ആൾ’ എന്നാണർഥം. സഖാവ്, സുഹൃത്ത്, കൂട്ടുകാരൻ, അനുഗാമി എന്നൊക്കെയുള്ള കേവലാർഥത്തിനപ്പുറം പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിന്റെ കുടപിടിച്ച വാക്കാണത്. പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിന്റെ പാതയിലൂടെ ലക്ഷ്യ പൂർത്തീകരണത്തിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നവനാണു കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികൾക്കു സഖാവ്.

ചെ ഗവാരയും ഫിഡൽ കാസ്‌ട്രോയും

‘സഖാവ്’ എന്ന വിളിയിൽ പ്രത്യേക സുഖമുണ്ട്. രക്തബന്ധമില്ലാത്ത, മുൻ പരിചയമില്ലാത്ത ഒരാളെ ആത്മബന്ധം കൊണ്ട് കൂട്ടിക്കെട്ടാൻ തക്ക കരുത്തുള്ള വിളിയാണ് അത്. ആ വിളിയിൽ സ്നേഹമുണ്ട്, കരുതലുണ്ട്. തുല്യതയുണ്ട്. സാഹോദര്യവുമുണ്ട്. ‘സഖാക്കളേ മുന്നോട്ട്’ എന്നത് വിപ്ലവകാലത്ത് കേരളത്തിലെ പ്രധാന മുദ്രാവാക്യമായിരുന്നു. ‘തീപ്പെട്ടിയുണ്ടോ സഖാവേ ഒരു ബീഡിയെടുക്കാൻ’ എന്നത് കമ്യൂണിസം നിരോധിച്ച കാലത്ത് വിപ്ലവകാരികൾ കേരളത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന കോഡ്ഭാഷയായി ‘ലാൽസലാം’ എന്ന സിനിമയിൽ കാണിച്ചതും ഓർക്കാം. ‘കൊല്ലപ്പരീക്ഷയിങ്ങെത്താറായ് സഖാവേ, കൊല്ലം മുഴുക്കെ ജയിലിലാണോ?’ എന്ന ‘സഖാവ്’ എന്ന കവിതയിലെ വരികൾ അടുത്തിടെ കേരളം ഏറ്റുപാടിയതും ചരിത്രം.

കൃഷ്ണപിള്ളയും കേശവദേവും

1936ൽ മദ്രാസിലേക്ക് എകെജിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പട്ടിണിജാഥ നടത്തിയ കോൺഗ്രസ് സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടിയിലെ (സിഎസ്പി) നേതാക്കളും പ്രവർത്തകരും പരസ്പരം ‘സഖാവേ’ എന്നാണു വിളിച്ചിരുന്നത്. പി. കൃഷ്ണപിള്ളയെ എല്ലാവരും ‘സഖാവ്’ എന്നാണു വിളിച്ചിരുന്നത്. കൃഷ്ണപിള്ളയെ ആദ്യമായി ‘സഖാവ്’ എന്നു വിളിച്ചത് പി.കേശവദേവ് ആണെന്നും പറയപ്പെടുന്നു. കേരളത്തിലെ അറിയപ്പെടുന്ന കവിയും പത്രപ്രവർത്തകനും സ്വാതന്ത്ര്യസമര സേനാനിയുമായിരുന്ന അംശി നാരായണപിള്ളയും കേശവദേവും ഒരുമിച്ചു പ്രവർത്തിച്ചവരാണ്. ഒരുപക്ഷേ, അതുവഴിയാകാം ആ വാക്കിന്റെ കരുത്ത് അംശി നാരായണപിള്ള അറിയുന്നതും കവിതയിൽ പ്രയോഗിച്ചതും.

പി.കൃഷ്‌ണപിള്ള

ഇന്നത്തെ തമിഴ്നാട്ടിലെ കന്യാകുമാരി ജില്ലയിൽ തേങ്ങാപ്പട്ടണത്തിനു സമീപത്തെ അംശിയിൽ ജനിച്ച നാരായണപിള്ള തിരുവിതാംകൂർ പൊലീസ് വകുപ്പിലെ ക്ലാർക്ക് ജോലി ഉപേക്ഷിച്ചാണ് സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിലേക്കു പ്രവേശിച്ചത്. ആദ്യം എ.കെ പിള്ളയുടെ ‘സ്വരാജ്’ വാരികയിൽ സഹപത്രാധിപരായിരുന്നു. 1924ൽ ഗാന്ധിയൻ ആദർശം പ്രചരിപ്പിക്കാനായി തിരുവനന്തപുരത്തുനിന്ന് ‘മഹാത്മാ’ എന്ന വാർത്താ വാരിക തുടങ്ങി. പിന്നീട് പി.കേശവദേവുമായി ചേർന്നാണ് തൃശൂരിൽനിന്ന് ‘മഹാത്മാ’ ദിനപത്രമായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്.

സഖാവ് എന്ന സഹമുറിയൻ

റഷ്യൻ വിപ്ലവത്തിനും മുൻപ് സോഷ്യലിസത്തിന്റെ വിത്തുപാകിയ ജർമനിയിലായിരുന്നു ആദ്യമായി ‘കോമ്രേഡ്’ എന്ന പ്രയോഗം വന്നതെന്നാണു ചരിത്രം. ലാറ്റിൻ ഭാഷയിൽ ‘കമറാഡ’ എന്ന പദത്തിന്റെ അർഥം ‘സഹമുറിയൻ’ എന്നാണ്. പഠനകാലത്ത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഹോസ്റ്റലുകളിൽ ഒരേ മുറി പങ്കിട്ടവരെ സൂചിപ്പിക്കാനാണ് ജർമനിയിലും ആദ്യകാലത്ത് ആ പദം ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് എന്നാണു ചരിത്രം.

ജർമനിയിൽ 1857ൽ സോഷ്യലിസ്റ്റ് വർക്കേഴ്സ് പാർട്ടി ഓഫ് ജർമനി സ്ഥാപിക്കുന്നതു മുതലാണ് ഈ പദം പ്രയോഗത്തിൽ വന്നത് എന്നും 1884ൽ ‘ജസ്റ്റിസ്’ എന്ന സോഷ്യലിസ്റ്റ് മാസികയിലൂടെ ഇംഗ്ലിഷിലും ഈ അർഥത്തിൽ കോമ്രേഡ് ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടു തുടങ്ങിയെന്നും വിക്കിപീഡിയ വിശദീകരിക്കുന്നു. ഇംഗ്ലിഷിലെ കോമ്രേഡ് (Comreade) എന്ന പദത്തിനു തത്തുല്യമാണ് മലയാളത്തിലെ സഖാവ്. ഇംഗ്ലണ്ടിൽ സ്ഥിതിസമത്വപ്രഖ്യാപനം ശക്തമായപ്പോൾ മിസ്റ്റർ, മിസ്, മിസ്സിസ് തുടങ്ങിയവയ്ക്കു പകരം തുല്യതയെക്കുറിക്കുന്ന പദത്തിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടായി. അങ്ങനെയാണത്രേ കോമ്രേഡ് എന്ന പദം ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നത്.

റഷ്യൻ സഖാവ്

റഷ്യയിൽ ‘സഖാവ്’ എന്ന അർഥത്തിൽ ടോവാരിഷ് (Tovarisch) എന്ന വാക്കാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. ഈ വാക്കിന്റെ അർഥം ശരിക്കും ‘സുഹൃത്ത്’ എന്നായിരുന്നില്ല, ‘വ്യാപാരപങ്കാളി’ എന്നായിരുന്നു. ടോവാർ എന്നാൽ ചരക്ക് എന്നർഥം. ആ അർഥത്തിൽ ‘ഒരാളുമായി കച്ചവടത്തിൽഏർപ്പെടുന്ന ആൾ’ എന്നാണ് ടോവാരിഷ് എന്ന വാക്കിന്റെ ശരിയായ സൂചന. 1802 മുതൽ 1917 വരെ സഹമന്ത്രി എന്ന അർഥത്തിൽ ‘മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ടോവാരിഷ്’ എന്നൊരു പദവി പോലും റഷ്യയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒക്ടോബർ വിപ്ലവം വന്നപ്പോൾ ബോൾഷെവിക്കുകൾ ‘ടോവാരിഷ്’ എന്നപദം സ്നേഹവും വിശ്വാസവും ബഹുമാനവും സൂചിപ്പിക്കുന്ന അഭിസംബോധനയായി സ്വീകരിച്ചു.

ലെനിൻ

കമ്യൂണിസ്റ്റ് വിരുദ്ധനായി ഒരാളെ ചിത്രീകരിക്കണമെങ്കിൽ അയാൾ ടോവാരിഷ് അല്ലെന്നു പറഞ്ഞാൽ മതിയെന്നായി. പിന്നീടു റഷ്യൻ പട്ടാളത്തിൽ ‘ടോവാരിഷ്’ നിർബന്ധമുള്ള സംബോധനയായി മാറി. ‘ടോവാരിഷ് ക്യാപ്റ്റൻ അമിത്രോവ്’ എന്നൊക്കെയായിരുന്നു പരസ്പരം വിളിച്ചിരുന്നത്. ടോവാരിഷ് ലെനിൻ, ടോവാരിഷ് സ്റ്റാലിൻ എന്നൊക്കെ അവർ ആ വിളി ആദരവിനോടു ചേർത്തുവച്ചു. എന്നാൽ ഇന്ന് റഷ്യയിൽ കോമ്രേഡ് വിളി ഇല്ല. ആകെ ആ വാക്കുപയോഗിക്കുന്നത് വാക്കുതർക്കം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവസാനിപ്പിക്കാൻ അനുനയത്തിനുവേണ്ടിയാണ്.

ചൈനയിൽ അണികളെ അഭിസംബോധന ചെയ്യാൻ സഖാവ് എന്നർഥം വരുന്ന ‘തോങ് ഴി’ എന്ന വാക്കാണ് പണ്ട് ഉപയോഗിച്ചത്. പ്രായം കുറഞ്ഞവരെ കുട്ടി സഖാവ് എന്ന അർഥത്തിൽ ‘സിയാവോ തോങ് ഴി’ എന്നും മുതിർന്നവരെ ‘ലോവോ തോങ് ഴി’ എന്നും വിളിക്കണമെന്നായിരുന്നു. ഇതു കർശനമാക്കി ചൈനയിൽ പാർട്ടി സർക്കുലർ പോലും ഇറക്കിയിരുന്നു.

