ഇനി വായ്പയുമില്ല; കാലിയാകുന്ന ഖജനാവ് നോക്കി കേരളധനമന്ത്രി എങ്ങനെയത് പറയും?

പരമ്പരാഗതമായ പെട്രോൾ, ഡീസൽ, ലോട്ടറി, മദ്യം തുടങ്ങിയ സ്ഥിരം നികുതി സ്രോതസ്സുകളെ മാത്രം ആശ്രയിച്ചാണ് നിലവിൽ കേരളത്തിന്റെ മുന്നോട്ടുള്ള യാത്ര. എന്നാൽ ഇനിയത് പോരാതെ വരും. പുതിയ മേഖലകളിലെ സാധ്യതകൾ പഠിച്ച് നികുതി വരുമാനം വർധിപ്പിക്കുകയല്ലാതെ കേരളത്തിന് മുൻപിൽ ഇനി വേറെ വഴികളില്ല. വിനോദ നികുതി ജിഎസ്ടിക്കു കീഴിലായതോടെ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് വലിയ തോതിലാണ് വരുമാനക്കുറവ് സംഭവിച്ചത്. പ്രളയം, കോവിഡ് മുതലായവ തീർത്ത നഷ്ടവും ചെറുതല്ല. എന്നാൽ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ പിരിക്കുന്ന പ്രഫഷണൽ ടാക്സ് 2005നു ശേഷം പരിഷ്കരിച്ചിട്ടേയില്ല.

സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ഉദ്യോഗസ്ഥ തലവനായ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയും ഏറ്റവും താഴെക്കിടയിലുള്ള സ്വീപ്പറും നൽകേണ്ടത് ഒരേ നികുതിയായ 2500 രൂപ. ഇതു പരിഷ്കരിച്ചതു കൊണ്ട് നികുതിദായകർക്കും ഒരു അധിക ബാധ്യതയും വന്നു ചേരുന്നുമില്ല. ആദായനികുതി റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യാനുള്ള മൊത്ത വരുമാനത്തിൽനിന്നും ഈ നികുതി നേരിട്ട് കുറവ് ചെയ്യാമെന്നിരിക്കെ ഇത് വർധിപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സംസ്ഥാനത്തെ തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് വരുമാന വർധനവുണ്ടാവുകയും ആദായനികുതി അത്രയും കുറച്ച് അടയ്ക്കുവാനും സാധിക്കും. ഇതൊക്കെ ചെറിയ കാര്യങ്ങളാണെങ്കിലും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടാതെ പോകുന്ന വരുമാന വർധനവിനുള്ള മാർഗങ്ങളാണ്.



അഴിച്ചുപണി ഉറപ്പിച്ച് ധനകാര്യവകുപ്പ്; ഖജനാവിൽ ലഡു പൊട്ടുമോ!

വൈകിയാണെങ്കിലും സംസ്ഥാന ധനവകുപ്പ് സർക്കാരിന്റെ വരുമാന വർധനവിനും നികുതിചോർച്ച തടയുന്നതിനുമുള്ള നടപടികളിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നിർദ്ദേശാനുസരണം ജിഎസ്ടി വകുപ്പിലെ കാര്യക്ഷമത വർധിപ്പിക്കുവാനും ഇന്റലിജൻസ് സംവിധാനങ്ങൾ ശക്തമാക്കി നികുതി വെട്ടിപ്പ് തടയാനുമായി വകുപ്പിലെ ഡപ്യൂട്ടി കമ്മീഷണർ, അസി. കമ്മീഷണർ/ സ്േറ്ററ്റ് ടാക്സ് ഓഫിസർ, ഇൻസ്പെക്ടർ വരെയുള്ള തസ്തികകളിൽ സേവനം ചെയ്യുന്നവരുടെ വെവ്വേറെ ഓൺലൈൻ യോഗങ്ങൾ വിളിച്ച് അഭിപ്രായങ്ങളും അനുഭവ പാഠങ്ങളും തേടിയിരുന്നു.

പ്രധാനമായും അഭിപ്രായം തേടിയത് സ്വർണ മേഖലയിൽനിന്നുള്ള നികുതി ചോർച്ച എങ്ങനെ തടയാം എന്നതായിരുന്നു. ഈ മേഖലയിലെ നികുതിച്ചോർച്ച തടയുവാൻ പരിഹാര മാർഗമില്ലാതെ കഴിഞ്ഞ 5 വർഷമായി ജിഎസ്ടി വകുപ്പ് ഇരുട്ടിൽ തപ്പുകയായിരുന്നു. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഇടപെടലും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി നടപടികളിലേക്ക് വേഗത്തിൽ കടക്കുന്ന ധനകാര്യമന്ത്രി ബാലഗോപാലിന്റെ ശ്രമങ്ങളും ഫലം കണ്ടേക്കും.



നിർമല സീതാരാമൻ (ഇടത്), കെ.എൻ ബാലഗോപാൽ (വലത്).

ജിഎസ്ടി നടപ്പിലാക്കിയ ശേഷമുള്ള വകുപ്പ് പുനഃക്രമീകരണം മറ്റെല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളും കേന്ദ്രവും പൂർത്തീകരിച്ച് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഓരോ മേഖലയിലെ സേവനങ്ങൾക്കായി നിയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞു. എന്നാൽ കേരളത്തിൽ പുനഃസംഘടന സംബന്ധിച്ച ഫയൽ കഴിഞ്ഞ 3 വർഷമായി ഫ്രീസറിലാണ്. D3/264/2018 Taxes എന്ന ഇൗ ഫയലിൽ എല്ലാ ശുപാർശകളും കഴിഞ്ഞ മൂന്നു വർഷമായി ‘ഭദ്രമാണ്’. മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങൾ നികുതി വർധനയ്ക്കു പല വഴികൾ ആലോചിക്കുന്നതിന് ഉതകുന്ന രീതിയിലാണ് വകുപ്പിനെ പുനഃക്രമീകരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ ചില ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് സ്ഥാനക്കയറ്റം കിട്ടുന്നതിനുള്ള വഴിയാണ് നോക്കിയത്.



ചില ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും കുറച്ച് സഹപ്രവർത്തകർക്കും വിരമിക്കും മുൻപ് ഉയർന്ന തസ്തികയിലേക്ക് സ്ഥാനക്കയറ്റവും വിരമിച്ച ശേഷം ഉയർന്ന പെൻഷൻ ആനുകൂല്യങ്ങളും ലഭിക്കത്തക്ക രീതിയിൽ പദ്ധതി തയാറാക്കി സർക്കാരിന് സമർപ്പിച്ചു. ഇത് സർക്കാരിന്റെ നികുതി വർധനവിനെ പിന്നോട്ടടിച്ചതിനു പ്രധാന പങ്കും വഹിച്ചു. കഴിഞ്ഞ സർക്കാരിന്റെ സമയത്തുതന്നെ മുങ്ങിയ ഫയൽ ഈ സർക്കാർ വന്നതിനു ശേഷം 15 ഓഡിറ്റ് ഓഫിസുകൾ വേണമെന്നതടക്കമുള്ള ചില മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി വീണ്ടും സർക്കാരിലേക്ക് സമർപ്പിച്ചിരുന്നു.



എന്നാൽ ശുപാർശകൾ അപര്യാപ്തമാണെന്നും കുറഞ്ഞത് 50 ഓഡിറ്റ് ഓഫിസുകൾ എങ്കിലും വേണമെന്ന് നിർദ്ദേശിച്ച് പുതുക്കിയ ശുപാർശ സമർപ്പിക്കുവാനായി സർക്കാർ മടക്കി അയയ്ക്കുകയായിരുന്നു. ഇങ്ങനെ തട്ടിക്കളിച്ചും പൂഴ്ത്തിയും വച്ചിരുന്ന ഫയലാണ് വീണ്ടും പൊടി തട്ടിയെടുക്കുന്നത്. ധനമന്ത്രി കെഎൻ.ബാലഗോപാൽ മുൻകയ്യെടുത്ത് പുനഃസംഘടനാ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കിക്കഴിഞ്ഞു. ഇന്റലിജൻസ് സംവിധാനം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും പുതിയ തസ്തികകളിൽ മികച്ച ട്രാക്ക് െറക്കോർഡ് ഉള്ളവരെ കൊണ്ടുവരാനും നടപടിയെടുത്തു കഴിഞ്ഞുവെന്നാണ് വിവരം. ഇത് ഉദ്യോഗസ്ഥ ലോബി അട്ടിമറിക്കരുതെന്നു മാത്രം.



ജനത്തിന് ആശ്വാസമാണ്; പെട്രോളിന് ജിഎസ്ടി എന്തിന് എതിർക്കണം!

പെട്രോൾ, ഡീസൽ, എൽപിജി സിലിണ്ടർ വില വർധനവോടെ രാജ്യത്തെ ഉൽപന്നങ്ങൾക്ക് മൊത്ത വ്യാപാര വിലയിൽ 48 മുതൽ 60% വരെ വർധനവുണ്ടായെന്നാണ് രാജ്യത്തെതന്നെ സാമ്പത്തിക റിപ്പോർട്ടുകൾ. എന്നുവച്ചാൽ എല്ലാ സാധനങ്ങൾക്കും വിലയിൽ വർധനവുണ്ടായെന്നർഥം. ഇന്ധന വിലവർധന തടയാൻ പെട്രോളിനെയും ഡീസലിനെയും ജിഎസ്ടിയിൽ കൊണ്ടുവരാൻ കേന്ദ്രം നീക്കം നടത്തുമ്പോൾ കേരളം അതിനെ എതിർക്കുമെന്നറിയിച്ചു കഴിഞ്ഞു. സെപ്റ്റംബർ 17നു നടക്കുന്ന ജിഎസ്ടി കൗൺസിലിൽ ഉൾപ്പെടെ അതിനെ എതിർക്കുമെന്നാണ് ധനമന്ത്രി ബാലഗോപാൽ പറഞ്ഞത്.

പെട്രോൾ വില ലീറ്ററിന് നൂറു രൂപ കടന്നത് ഫോണിൽ ക്യാമറയിൽ പകർത്തുന്ന യുവാവ്. ആലപ്പുഴയിലെ പെട്രോൾ പമ്പിലെ കാഴ്‌ച. മനോരമ ഫയൽ ചിത്രം

അദ്ദേഹത്തിന് വ്യക്തിവിരോധമുള്ളതുകൊണ്ടല്ല. കാലിയായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഖജനാവിനെ നോക്കി ധനകാര്യമന്ത്രിക്ക് മറിച്ചൊരു അഭിപ്രായം പറയാനാകില്ല. പെട്രോളിൽനിന്നും 2019–20ൽ 3823.64 കോടി രൂപയും 2020–21ൽ 3652.58 കോടിയുമാണ് നികുതിയായി സംസ്ഥാനത്തിന് കിട്ടിയത്. ഡീസലിൽനിന്ന് 2019–20ൽ 4035.09 കോടിയും 2020–21ൽ 3415.95 കോടിയും നികുതിയിനത്തിൽ ലഭിച്ചു.



ഇതു കൂടാതെ ഓരോ ലീറ്ററിലും 1% സെസും ഏർപ്പെടുത്തുന്നു. ഇതാണ് കിഫ്ബിയുടെ മൂലധനം. മദ്യവും പെട്രോളും ഡീസലുമാണ് േകരള സർക്കാരിനെ നിലനിർത്തുന്ന ഘടകം. പെട്രോളും ഡീസലും ജിഎസ്ടിയിലേക്ക് വന്നാൽ ജിഎസ്ടിയിൽ ഏറ്റവും കൂടിയ 28% എന്ന സ്ലാബിലേക്ക് ഉൾപ്പെടുത്തിയാലും 58 രൂപയ്ക്ക് ഒരു ലീറ്റർ പെട്രോൾ വിൽക്കാനാകും. പെട്രോൾ അടിച്ചു പോക്കറ്റ് കീറുന്ന പൗരന് ഇത് വളരെ ആശ്വാസമാകുമെങ്കിലും സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ നടുവൊടിയും.



സ്വർണം തിളങ്ങുന്നു, സർക്കാർ ഞെട്ടുന്നു



സ്വർണത്തിൽ നിന്നുള്ള നികുതി നഷ്ടം ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വർണം വിറ്റഴിക്കുന്നത് കേരളത്തിലാണ്. ലോക ഗോൾഡ് കൗൺസിലിന്റെ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം കേരളത്തിൽ പ്രതിമാസം ഒരു വ്യക്തി 200 രൂപ സ്വർണം വാങ്ങാൻ വേണ്ടി മാത്രമായി ചെലവഴിക്കുന്നു! രണ്ടാം സ്ഥാനത്തുള്ള ഗോവയാകട്ടെ കേവലം 35 രൂപയാണ് ചെലവാക്കുന്നത്. ഇതിനർഥം ഇന്ത്യയിലെ സ്വർണ വിപണി മുഴുവൻ നമ്മുടെ കൊച്ചുകേരളമാണെന്നതുതന്നെ. എന്നാൽ നികുതിയിനത്തിൽ പ്രതിവർഷം ലഭിക്കുന്നതാകട്ടെ കേവലം 200 കോടി രൂപ മാത്രം.



പ്രതീകാത്മക ചിത്രം.

വാറ്റ് (Value Added Tax) കാലയളവിൽ ഇത് 700 കോടി രൂപയായിരുന്നു. അന്നത്തെ നികുതി നിരക്കിന്റെ രണ്ടിരട്ടിയായി ഇന്ന് നികുതി വർധിച്ചു സ്വർണ വിലയും ഏതാണ്ട് ഇരട്ടിച്ചു. ഈ കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് കേരളത്തിൽ അനധികൃത സ്വർണക്കച്ചവടവും സമാന്തര സമ്പദ്ഘടനയും വളർന്ന് പന്തലിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ്. സാമ്പത്തിക വിദഗ്ദ ഡോ. മേരി ജോർജ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു പഠനം നടത്തുകയും കേരളത്തിന് പ്രതിവർഷം സ്വർണക്കച്ചവടത്തിലൂടെ മാത്രം ലഭിക്കേണ്ട നികുതി വരുമാനം 20,000 കോടി രൂപയാണെന്ന് വസ്തുതകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു.



ഇതിനെ സാധൂകരിക്കുന്നതാണ് ഐഐഎം അഹമ്മദാബാദിന് കീഴിലുള്ള ഇന്ത്യൻ ഗോൾഡ് പോളിസി കൗൺസിലിന്റെ 2020-21ലെ വാർഷിക റിപ്പോർട്ടും. അതിലും പറയുന്നു, സമാന്തര വിപണിയിലൂടെ ഉള്ള സ്വർണക്കച്ചവടം മൂലം പ്രതിവർഷം 20,000 കോടിയുടെ നികുതി നഷ്ടം ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന്. ഇത് പരിശോധിക്കപ്പെടേണ്ടതല്ലേ? ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വിമാനത്താവളങ്ങൾ വഴി ദിവസേന ക്വിന്റൽ കണക്കിന് സ്വർണം വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽനിന്നും കേരളത്തിലേക്ക് അനധികൃതമായി കടത്തിക്കൊണ്ടു വരുന്നു. ഇതിൽ നാമമാത്രമായി ചിലതു മാത്രം പിടിക്കുന്നു. കേരളത്തിലെ സ്വർണാഭരണ നിർമാണ ശാലകളിലെ മെഷിനറികൾ, വൈദ്യുതി ഉപഭോഗം, തൊഴിലാളികൾ, ഇവരുടെ മറ്റ് നീക്കങ്ങൾ തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങൾ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളെ ഉപയോഗിച്ച് ശേഖരിച്ച് കള്ളക്കച്ചവട ശൃംഖലയ്ക്ക് കൂച്ചുവിലങ്ങിടാനുള്ള ഇച്ഛാശക്തി കാണിച്ചാൽതന്നെ കാര്യങ്ങൾ സർക്കാരിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാകും.



മറ്റു വഴികൾ തേടാൻ മടിക്കുന്നതെന്തിന്?



പെട്രോളും ഡീസലും മദ്യവും മാത്രമല്ല നികുതി വഴികളെന്ന് കേരളത്തിലെ ഭരണാധികാരികൾ മനഃപൂർവം മറക്കുകയാണോയെന്നറിയില്ല. അല്ലെങ്കിൽ അതിൽനിന്നുള്ള വരുമാനംകൊണ്ട് അത്യാവശ്യ ചെലവ് നടന്നുപോകുമെന്നതിനാൽ ബാക്കി വരുമാന വഴികൾ തേടാത്തതാണോ എന്നുമറിയില്ല. സ്വർണമേഖലയിലെ നികുതി ചോർച്ചയിലേക്ക് വൈകിയാണെങ്കിലും ധനകാര്യവകുപ്പിന്റെ ശ്രദ്ധ പതിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. പക്ഷേ വലിയ സ്വർണക്കടയിലോ ചെറിയ സ്വർണക്കടകളിലോ ക്യാമറ സ്ഥാപിച്ച് കടയിലെ ദൃശ്യങ്ങൾ ജിഎസ്ടി ഓഫിസിലോ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലോ ലഭ്യമാക്കി ഈ മേഖലയിലെ നികുതി ചോർച്ച തടയുവാൻ സാധിക്കുമെന്നത് മിഥ്യാ ധാരണ മാത്രം.



പ്രതീകാത്മക ചിത്രം.

മേഖലയിലെ നികുതി ചോർച്ച തടയുവാൻ മറ്റുവഴികളാണ് തേടേണ്ടതെന്നാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ സർക്കാരിന് സമർപ്പിച്ച നിർദേശങ്ങളിൽ പറയുന്നത്. കള്ളപ്പണക്കാരും ഹവാല ഇടപാടുകാരും സുരക്ഷിതത്വം കണക്കിലെടുത്തും വിനിമയ മൂല്യം കണക്കിലെടുത്തും വൻതോതിൽ സ്വർണം വാങ്ങി ശേഖരിക്കുന്നു. ഇതിനായി ഇപ്പോൾ ഡോളർ അടക്കമുള്ള വിദേശ നാണ്യങ്ങൾ വൻതോതിൽ ശേഖരിച്ച് ആസൂത്രിതമായി വിദേശത്തേക്കു കടത്തി പകരം സ്വർണം കള്ളക്കടത്ത് നടത്തുന്ന റിവേഴ്സ് ഹവാല സംഘങ്ങളും കേരളത്തിൽ സജീവമാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് കോവിഡ് കാലയളവിലും അതിന് മുൻപും റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് പോലുള്ള മേഖലകൾ തളർന്നപ്പോൾ.



ഭൂരിഭാഗം ആളുകളും സ്വന്തം നിക്ഷേപം സ്വർണത്തിലേക്ക് മാറ്റിയതും ഈ മഞ്ഞലോഹത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം കൂട്ടുന്നു. ഇതെല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മേഖലകളാണെന്നും പേരു വെളിപ്പെടുത്താനാഗ്രഹിക്കാത്ത മുൻ റവന്യു ഇന്റലിജൻസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. നികുതി വകുപ്പിന്റെ ഇന്റലിജൻസ് പരിശോധിക്കേണ്ടതും ഇൗ മേഖലയിലേക്കു തന്നെയാണ്. വൻതോതിൽ സ്വർണ ബിസ്ക്കറ്റ് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നവരുടെ വിവരങ്ങൾ ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് ഫോറിൻ ട്രേഡ് (ഡിജിഎഫ്ടി) വഴി ശേഖരിച്ച് അവരെ നിരീക്ഷിക്കുക. സ്വർണാഭരണ നിർമാണ കേന്ദ്രങ്ങളുടെ പട്ടിക തയാറാക്കി നിരീക്ഷിക്കുക. പഴയ സ്വർണാഭരണങ്ങൾ വൻതോതിൽ ലേലം ചെയ്യുന്ന നോൺ ബാങ്കിങ്ങ് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഇടപാടുകളിൽ കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ പരിശോധന നടത്തുക.



വൻതോതിൽ സ്വർണം ഇറക്കുമതി ചെയ്ത് ആഭരണമാക്കി വിദേശത്തേക്ക് കയറ്റുമതി നടത്തുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളെ നിരീക്ഷിക്കുകയും വേണം. ഇറക്കുമതി ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി ഗണ്യമായി കുറച്ചാലും വൻതോതിലുള്ള സ്വർണക്കടത്തൽ അവസാനിപ്പിക്കുവാൻ സാധിക്കും. ഇതിനായി കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തുക. എല്ലാ ജില്ലയിലെയും സ്വർണാഭരണ നിർമ്മാണ ശാലകളെയും ഇതിന്റെ നടത്തിപ്പുകാരെയും അവരുടെ നീക്കങ്ങളും കൃത്യമായി നിരീക്ഷിക്കുക. ഇങ്ങനെയുള്ള കൃത്യമായ നിരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ ലോകം മുഴുവൻ വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്നതും കേരളം പ്രധാന കേന്ദ്രവുമായ മഞ്ഞലോഹത്തിന്റെ അനധികൃത വ്യാപാര ശ്യംഖലയെ തടയാനാകും. അതുവഴി നികുതി വരവ് മൂന്നിരട്ടിയെങ്കിലുമാകും.



േസവന മേഖലയെ കാണാതെ പോകരുത്



സേവന മേഖലയിലെ നികുതി പിരിവ് നമ്മളിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നെങ്കിലും ഈ മേഖലയിലെ നികുതി പിരിവ് സംബന്ധിച്ചുള്ള പരിചയക്കുറവ് സംസ്ഥാന ജിഎസ്ടി വകുപ്പിനെ ഇരുട്ടിൽ നിർത്തുകയാണ്. മേഖലയിലും നികുതി ചോർച്ച ഭീമമാണ്. പണ്ട് സെൻട്രൽ എക്സൈസ് ആയിരുന്നു സേവന നികുതി പിരിച്ചിരുന്നതെങ്കിലും അവർ വലിയ ടേണോവറുകൾ കേന്ദീകരിച്ചായിരുന്നു കൂടുതലും പരിശോധനകൾ നടത്തിയിരുന്നത്. എന്നാൽ സംസ്ഥാനത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലുതെന്നോ ചെറുതെന്നോ ഇടത്തരമെന്നോ വ്യത്യാസമില്ലാതെ പരിശോധനകൾ നടത്തുകയും നികുതി ബാധകമായ എല്ലാവരേയും ഈ കുടക്കീഴിൽ എത്തിക്കേണ്ടതുമാണ്. ഇതിനായി സംസ്ഥാനം എല്ലാ സേവനദാതാക്കൾക്കും ടിഡിഎസ് നിർബന്ധമാക്കുവാൻ ജിഎസ്ടി കൗൺസിലിൽ സമ്മർദം ചെലുത്തണമെന്നും വിദഗ്ധർ നിർദേശിക്കുന്നു.



കേരളത്തിന് ഇരട്ടി പ്രഹരം



കേരളത്തിന് ഇരട്ടി പ്രഹരമാണ് ഇപ്പോഴുണ്ടായിരിക്കുന്നത്. കുറഞ്ഞ പലിശയ്ക്ക് രാജ്യത്തിനകത്തു നിന്നോ പുറത്തു നിന്നോ വായ്പ എടുക്കുവാനുള്ള വഴി അടഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. അനിയന്ത്രിതമായ കടബാധ്യതയിലൂടെ നീങ്ങുന്ന സംസ്ഥാനമെന്ന നിലയിൽ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് റേറ്റിങ്ങും കുറഞ്ഞു. ഈ കാരണത്താൽ ഉയർന്ന പലിശയ്ക്കു മാത്രമേ ഇനി കേരളത്തിനു കടവും ലഭിക്കൂ.



